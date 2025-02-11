Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Залысины у женщин — не редкость. Хотя эта проблема чаще ассоциируется с мужчинами, женские волосы также могут истончаться и выпадать по разным причинам. Разбираемся, почему появляются залысины и что можно сделать, чтобы остановить процесс.

Фото: flickr.com by gillicious, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стрижка

Основные причины появления залысин у женщин

Генетическая предрасположенность

Андрогенная алопеция — наследственная чувствительность к дигидротестостерону, который влияет на волосяные фолликулы. Этот гормон присутствует в женском организме, но до определенного момента его действие компенсируется эстрогенами. Однако с возрастом баланс может изменяться.

Гормональные изменения

Менопауза: снижение уровня эстрогенов ведёт к истончению волос.

снижение уровня эстрогенов ведёт к истончению волос. Беременность и послеродовой период: резкие колебания гормонов могут спровоцировать выпадение волос.

резкие колебания гормонов могут спровоцировать выпадение волос. Проблемы с щитовидной железой: как гипотиреоз, так и гипертиреоз влияют на рост волос.

Нехватка питательных веществ

Организм отдаёт приоритет жизненно важным процессам, а волосы получают питание в последнюю очередь. Дефицит белка, витаминов D и B12, железа может спровоцировать выпадение.

Стресс и неправильный уход

Постоянное ношение тугих хвостов и пучков ослабляет корни.

Нехватка влаги в организме ухудшает состояние кожи головы.

Сон на хлопковых наволочках может пересушивать волосы.

Засыпание с мокрыми волосами или укладочными средствами вредит фолликулам.

Как предотвратить появление залысин

Включите в рацион: яйца, сыр, молочные продукты, рыбу, шпинат, орехи, бобовые.

Проверьте уровень железа, витамина D и B12.

Откажитесь от тугих причесок и регулярно массируйте кожу головы.

Используйте шёлковые наволочки и не ложитесь спать с мокрыми волосами.

Поддерживайте водный баланс и уменьшите стресс.

Что делать, если залысины уже появились

Если волосы начали редеть, важно обратиться к трихологу для диагностики. В зависимости от причины врач может порекомендовать:

Гормональную терапию.

Миноксидил для стимуляции роста волос.

Витаминные комплексы и изменения в питании.

Лазерную терапию или мезотерапию.

Хотя выпадение волос может быть связано с разными факторами, своевременная диагностика и правильный уход помогут сохранить густоту шевелюры.

Уточнения

Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

