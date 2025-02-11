Как избежать залысин: важные советы по борьбе с выпадением волос у женщин

Залысины у женщин — не редкость. Хотя эта проблема чаще ассоциируется с мужчинами, женские волосы также могут истончаться и выпадать по разным причинам. Разбираемся, почему появляются залысины и что можно сделать, чтобы остановить процесс.
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Основные причины появления залысин у женщин
Генетическая предрасположенность
Андрогенная алопеция — наследственная чувствительность к дигидротестостерону, который влияет на волосяные фолликулы. Этот гормон присутствует в женском организме, но до определенного момента его действие компенсируется эстрогенами. Однако с возрастом баланс может изменяться.
Гормональные изменения
Менопауза: снижение уровня эстрогенов ведёт к истончению волос.
Беременность и послеродовой период: резкие колебания гормонов могут спровоцировать выпадение волос.
Проблемы с щитовидной железой: как гипотиреоз, так и гипертиреоз влияют на рост волос.
Нехватка питательных веществ
Организм отдаёт приоритет жизненно важным процессам, а волосы получают питание в последнюю очередь. Дефицит белка, витаминов D и B12, железа может спровоцировать выпадение.
Стресс и неправильный уход
Постоянное ношение тугих хвостов и пучков ослабляет корни.
Нехватка влаги в организме ухудшает состояние кожи головы.
Сон на хлопковых наволочках может пересушивать волосы.
Засыпание с мокрыми волосами или укладочными средствами вредит фолликулам.
Откажитесь от тугих причесок и регулярно массируйте кожу головы.
Используйте шёлковые наволочки и не ложитесь спать с мокрыми волосами.
Поддерживайте водный баланс и уменьшите стресс.
Что делать, если залысины уже появились
Если волосы начали редеть, важно обратиться к трихологу для диагностики. В зависимости от причины врач может порекомендовать:
Гормональную терапию.
Миноксидил для стимуляции роста волос.
Витаминные комплексы и изменения в питании.
Лазерную терапию или мезотерапию.
Хотя выпадение волос может быть связано с разными факторами, своевременная диагностика и правильный уход помогут сохранить густоту шевелюры.
Уточнения
Алопе́ция (букв. "лысость" от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia "облысение, плешивость") — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.