Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вчерашние макароны – не проблема: готовим из них вкусные блюда за 10 минут
Lada Niva Legend 2026: больше мощности, меньше сложностей
Накачать не получится: названы самые бесполезные упражнения на трицепс
Чем обработать малину от вредителей? Три простых средства
Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 год была в России
Как не попасть в туристическую ловушку: ресторан с уличными зазывалами
Что скрывается за новым открытием в астрономии: самая масштабная структура во Вселенной
Маленькие украшения – больше не в моде: в 2025 году все будут носить это
Вот как правильно ухаживать за алоэ, тогда оно будет хорошо расти и украшать интерьер

Гранат против рака: что наука говорит о чудодейственном эффекте

2:10
Здоровье

Гранат — не просто вкусный и полезный фрукт, но и мощный союзник в борьбе за здоровье. Согласно исследованию международной группы ученых из Университета Сваби (Пакистан), его плоды, кожура, масло, экстракт и сок способны снижать риск развития сразу шести видов рака: простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, лёгких и толстой кишки. Исследование было опубликовано в научном журнале Food Science & Nutrition (FSN).

Гранаты
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гранаты

Как гранат борется с онкологией

Главный секрет граната кроется в его составе. Этот фрукт богат антиоксидантами — полифенолами, флавоноидами и танинами. Эти вещества обладают мощным противоопухолевым и противовоспалительным действием, снижая риск появления и роста злокачественных клеток. Они также помогают предотвратить воспалительные процессы, которые могут стать катализатором развития раковых заболеваний.

Ещё одно важное свойство граната — его способность препятствовать метастазированию, то есть распространению раковых клеток по организму. Это делает его не только профилактическим средством, но и потенциальным помощником в комплексной терапии.

Дополнительные преимущества для здоровья

Помимо защиты от рака, гранат обладает рядом других полезных свойств. Он:

  • богат клетчаткой, витаминами и минералами
  • помогает контролировать вес, что важно для профилактики онкологии
  • содержит мало жиров и калорий, что делает его отличным выбором для здорового питания

Более того, учёные обнаружили, что эллаготанины, входящие в состав граната, могут защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Важное предостережение

Несмотря на массу полезных свойств, употреблять гранат стоит с осторожностью. Он может влиять на действие некоторых лекарств, включая препараты от гипертонии. Поэтому при наличии хронических заболеваний или приеме медикаментов рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением этого фрукта в рацион.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов). 

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Новости спорта
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше Аудио 
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Авто
Водители зря тратят деньги на эти АКБ — они быстро выходят из строя
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет
Наука и техника
Лёд отступает, а история оживает: в Норвегии нашли артефакты, пролежавшие 1300 лет Аудио 
Популярное
Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых

Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.

Не копать, не окучивать, не полоть: метод посадки картофеля для ленивых
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Вредители больше не вернутся — простой способ борьбы со слизнями
Как избавиться от пигментных пятен: 3 домашних способа, которые реально работают
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Почему самолёты избегают полётов прямо через Тихий океан
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Европе объяснили, почему дорогой СПГ для неё благо
Последние материалы
Накачать не получится: названы самые бесполезные упражнения на трицепс
Чем обработать малину от вредителей? Три простых средства
Самая низкая безработица среди экономик G20 в 2024 год была в России
Как не попасть в туристическую ловушку: ресторан с уличными зазывалами
Что скрывается за новым открытием в астрономии: самая масштабная структура во Вселенной
Маленькие украшения – больше не в моде: в 2025 году все будут носить это
Вот как правильно ухаживать за алоэ, тогда оно будет хорошо расти и украшать интерьер
Пышный омлет, как в детском садике: готовится легко, а получается волшебно
Цены на загородные дома растут: к чему готовиться россиянам
Как стерилизация продлит жизнь вашей кошке: факты и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.