Гранат против рака: что наука говорит о чудодейственном эффекте

2:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гранат — не просто вкусный и полезный фрукт, но и мощный союзник в борьбе за здоровье. Согласно исследованию международной группы ученых из Университета Сваби (Пакистан), его плоды, кожура, масло, экстракт и сок способны снижать риск развития сразу шести видов рака: простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, лёгких и толстой кишки. Исследование было опубликовано в научном журнале Food Science & Nutrition (FSN).

Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гранаты

Как гранат борется с онкологией

Главный секрет граната кроется в его составе. Этот фрукт богат антиоксидантами — полифенолами, флавоноидами и танинами. Эти вещества обладают мощным противоопухолевым и противовоспалительным действием, снижая риск появления и роста злокачественных клеток. Они также помогают предотвратить воспалительные процессы, которые могут стать катализатором развития раковых заболеваний.

Ещё одно важное свойство граната — его способность препятствовать метастазированию, то есть распространению раковых клеток по организму. Это делает его не только профилактическим средством, но и потенциальным помощником в комплексной терапии.

Дополнительные преимущества для здоровья

Помимо защиты от рака, гранат обладает рядом других полезных свойств. Он:

богат клетчаткой, витаминами и минералами

помогает контролировать вес, что важно для профилактики онкологии

содержит мало жиров и калорий, что делает его отличным выбором для здорового питания

Более того, учёные обнаружили, что эллаготанины, входящие в состав граната, могут защищать мозг от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Важное предостережение

Несмотря на массу полезных свойств, употреблять гранат стоит с осторожностью. Он может влиять на действие некоторых лекарств, включая препараты от гипертонии. Поэтому при наличии хронических заболеваний или приеме медикаментов рекомендуется проконсультироваться с врачом перед включением этого фрукта в рацион.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).



Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

