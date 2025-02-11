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В ловушке капель: как избавиться от зависимости и снова дышать свободно

3:23
Здоровье

Использование сосудосуживающих капель может превратиться в настоящую ловушку. Начав применять их для облегчения дыхания, человек порой не замечает, как превращает их в постоянный атрибут своей жизни. Почему так происходит, и как можно разорвать этот замкнутый круг?

Капли в нос
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID
Капли в нос

Почему формируется зависимость

Заложенность носа возникает из-за отека слизистой, и капли действительно помогают сузить сосуды, снимая дискомфорт. Однако при неправильном использовании они могут принести больше вреда, чем пользы. Чрезмерное и длительное применение капель ведёт к спазму капилляров, что со временем вызывает хронический отёк слизистой. В результате без очередной дозы препарата нос вновь закладывает, и человек вынужден капать их снова и снова.

Главная причина зависимости — отсутствие понимания, как правильно применять препарат. Многие пациенты нарушают предписанные интервалы (обычно от 3 до 7 дней с промежутком 4-6 часов) и продолжают использовать капли месяцами. Это приводит к тому, что нос перестаёт функционировать без препарата, а человек испытывает страх перед невозможностью нормально дышать.

Как избавиться от зависимости: три способа

Если вы столкнулись с проблемой зависимости от назальных капель, есть несколько работающих методов:

  • Полный отказ от капель. Самый радикальный, но эффективный метод. Человек прекращает их использование сразу, несмотря на возможное временное ухудшение состояния. В течение нескольких дней или даже недель слизистая восстанавливается, а нос начинает дышать самостоятельно.
  • Постепенное снижение дозировки. Интервалы между применением капель увеличиваются, а количество закапываний уменьшается, пока от них не удаётся полностью отказаться.
  • Переход на мягкие препараты. Можно заменить обычные капли на детские, с пониженной концентрацией активного вещества, что позволит организму плавно адаптироваться.

Что ещё поможет

Чтобы облегчить процесс отказа от капель и ускорить восстановление, полезно:

  • заниматься дыхательной гимнастикой
  • поддерживать влажность воздуха в помещении
  • избегать резких запахов
  • регулярно проветривать комнаты
  • соблюдать режим сна и бодрствования
  • больше двигаться и получать позитивные эмоции

Как долго длится восстановление

Срок избавления от зависимости зависит от нескольких факторов:

  • Продолжительность использования капель. Чем дольше они применялись, тем сложнее отказаться.
  • Соблюдение рекомендаций врача. Организованность пациента играет ключевую роль.
  • Степень зависимости. В сложных случаях может потребоваться консервативное лечение: физиотерапия, промывания, медикаментозная терапия, а иногда и хирургическое вмешательство (вазотомия, конхотомия, риносептопластика).

Зависимость от сосудосуживающих капель — проблема, которую нельзя игнорировать. Если вы столкнулись с этим, важно вовремя обратиться к ЛОР-врачу, который подберёт эффективный способ лечения. Главное — терпение и последовательность, и тогда дыхание снова станет свободным без всяких препаратов.

Уточнения

Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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