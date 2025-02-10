Горб вдовы из-за сна на двух подушках: что это такое?

Сон на двух подушках может способствовать развитию горба вдовы. Особенно часто им страдают женщины.
Физиотерапевт Сэмми Шпигель объяснил, что это холка на шее, скопление жировой ткани на границе шеи и спины.
Человек может проводить большую часть дня с неправильной осанкой. Ситуация усугубляется, если спать на двух подушках, поскольку голова в этом положении лежит слишком высоко. Из-за этого происходит дополнительный изгиб позвоночника.
Сэмми Шпигель считает, что спать нужно либо без подушки, либо с одной подушкой, поддерживая естественный изгиб шеи с помощью свёрнутого полотенца. Мягкие матрасы, которые принимают форму тела, тоже вредны, по мнению эксперта.
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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