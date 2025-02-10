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Горб вдовы из-за сна на двух подушках: что это такое?

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Здоровье

Сон на двух подушках может способствовать развитию горба вдовы. Особенно часто им страдают женщины.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Физиотерапевт Сэмми Шпигель объяснил, что это холка на шее, скопление жировой ткани на границе шеи и спины.

Человек может проводить большую часть дня с неправильной осанкой. Ситуация усугубляется, если спать на двух подушках, поскольку голова в этом положении лежит слишком высоко. Из-за этого происходит дополнительный изгиб позвоночника.

Сэмми Шпигель считает, что спать нужно либо без подушки, либо с одной подушкой, поддерживая естественный изгиб шеи с помощью свёрнутого полотенца. Мягкие матрасы, которые принимают форму тела, тоже вредны, по мнению эксперта.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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