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Ещё одно магическое свойство кофе: как одна чашечка творит чудеса?

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Здоровье

В Гарвардской школе медицины 34 года следили за образом жизни и питанием почти 290 тысяч человек. Оказалось, что ежедневная чашка черного кофе снижает риски развития диабета на 10 процентов.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Биологически активные компоненты в кофе этому способствуют. Так, полифенолы уменьшают воспаление в организме, снижают окислительный стресс в клетках и тканях, пишет KP. RU.

Важно, что кофе должен быть в натуральном черном виде, без добавок. Даже одна чайная ложка сахара, уже снижает защитные свойства против диабета 5 процентов. А сливки и молоко, как показало исследование, существенно на пользу от кофе против диабета не влияют.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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