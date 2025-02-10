Ещё одно магическое свойство кофе: как одна чашечка творит чудеса?

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Гарвардской школе медицины 34 года следили за образом жизни и питанием почти 290 тысяч человек. Оказалось, что ежедневная чашка черного кофе снижает риски развития диабета на 10 процентов.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Биологически активные компоненты в кофе этому способствуют. Так, полифенолы уменьшают воспаление в организме, снижают окислительный стресс в клетках и тканях, пишет KP. RU.

Важно, что кофе должен быть в натуральном черном виде, без добавок. Даже одна чайная ложка сахара, уже снижает защитные свойства против диабета 5 процентов. А сливки и молоко, как показало исследование, существенно на пользу от кофе против диабета не влияют.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

