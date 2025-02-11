Какой продукт поможет в профилактике диабета второго типа?

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале поделилась результатами последних исследований о пользе кофе.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Согласно этим исследованиям, ежедневное употребление кофе уменьшает риск развития диабета 2-го типа.

Среди тех, кто выпивал в день 1 чашку чёрного кофе без сахара, риск диабета уменьшался на 10%, с заменителем сахара — на 7%, а с сахаром — на 5%. При этом неважно добавляли ли в кофе молоко.

Врач добавила, что кофе является неплохим вариантом снижения риска диабета, главное — правильно его пить.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

