Какой продукт поможет в профилактике диабета второго типа?

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Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале поделилась результатами последних исследований о пользе кофе.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Согласно этим исследованиям, ежедневное употребление кофе уменьшает риск развития диабета 2-го типа.

Среди тех, кто выпивал в день 1 чашку чёрного кофе без сахара, риск диабета уменьшался на 10%, с заменителем сахара — на 7%, а с сахаром — на 5%. При этом неважно добавляли ли в кофе молоко.

Врач добавила, что кофе является неплохим вариантом снижения риска диабета, главное — правильно его пить.

 

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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