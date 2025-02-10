Может ли искусственный интеллект ставить больным диагнозы?

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Искусственный интеллект начинают внедрять во многих отраслях, в том числе и в медицине. Зачастую ИИ превосходит врачей при диагностике заболеваний.

Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Искусственный интеллект

Недавно Маттео Бассетти, директор по инфекционным заболеваниям больницы San Martino в Генуе рассказал историю одного ребёнка, которому за 3 года 17 разных врача не смогли поставить диагноз. В итоге мама ребёнка ввела симптомы и данные МРТ в ChatGPT — ИИ предложил возможный диагноз: синдром закреплённого мозга, редкое состояние, при котором спинной мозг прикрепляется к окружающим тканям, вызывая боль и неврологические проблемы. Когда этот диагноз рассказали нейрохирургу, то тому удалось его подтвердить и прооперировать ребёнка, избавив его от боли.

"Поэтому очень важно, чтобы медико-научный мир узнал об этих инструментах, которые могут дополнять нашу профессию”, — добавил Бассетти.

И это не единственный подобный случай. Так, в ходе исследования Стэнфордского университета, опубликованного в журнале JAMA Network Open, в котором приняли участие 50 врачей, выяснили, что ChatGPT-4 смог преодолеть диагностические навыки самих врачей. Чат-бот OpenAI набрал в среднем 90% при диагностике заболеваний, основанных на клинических случаях, в то время как врачи, которые использовали поддержку ИИ, достигли 76%, а те, кто не использовал его — 74%.

Поэтому даже если искусственный интеллект не сможет заменить врача из плоти и крови, но он может помочь ему в диагностике, пишет ilfattoquotidiano.it.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

