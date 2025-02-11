Моча как индикатор сахарного диабета: простой способ проверить себя

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Симптомы сахарного диабета могут включать прозрачную мочу, что связано с полиурией, состоянием, при котором организм выделяет значительное количество мочи, а также с повышенным потреблением воды из-за усиленной жажды. Об этом рассказала эксперт по превентивной и anti-age медицине, эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Унитаз, туалет

По словам врача, к типичным первым симптомам сахарного диабета относятся жажда, учащенное мочеиспускание, повышенная утомляемость, непреднамеренная потеря веса, снижение зрения, длительное заживление ран, ощущение голода и потребность в сладкой пище.

"Также сахарный диабет ведет к нарушению водного баланса, организм теряет много жидкости, и моча становится менее концентрированной и более прозрачной соответственно", — рассказала Табеева.

Если у вас наблюдаются вышеперечисленные симптомы, которые не связаны с повышенной жаждой или диетой, необходимо пройти обследование и обратиться к врачу. Для подтверждения или исключения сахарного диабета используется тест на гликированный гемоглобин (HbA1c), который показывает средний уровень глюкозы в крови за последние 2-3 месяца. При необходимости также проводят глюкозотолерантный тест, измеряя уровень глюкозы в крови натощак, после приема 75 граммов глюкозы и через 2 часа, сообщает Газета.Ru.

В норме уровень глюкозы в крови из вены не должен превышать 6,1 ммоль/л натощак и 7,8 ммоль/л через 2 часа после глюкозотолерантного теста. Из пальца — до 5,6 ммоль/л натощак и до 7,8 ммоль/л через 2 часа после теста или еды. Во время беременности нормы немного другие: натощак — до 5,1 ммоль/л, через час — до 10,0 ммоль/л, через 2 часа — до 8,5 ммоль/л. Также важен показатель гликированного гемоглобина HbA1c, который отражает среднее содержание глюкозы в крови за три месяца. В России нормальным считается уровень HbA1c до 6,0%.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.



Моча́ или ури́на (лат. urina) — вид экскрементов, продукт жизнедеятельности животных и человека, выделяемый почками.



