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Ночной жор под контролем: лучшие способы избавиться от переедания

Здоровье

Многие сталкиваются с ситуацией, когда перед сном возникает сильное чувство голода, и рука невольно тянется к холодильнику. Ночной перекус может быть вызван как несбалансированным питанием в течение дня, так и психологическими причинами. Разберёмся, почему возникает этот феномен и как с ним бороться.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Два типа ночного голода

  • Поздний приём пищи - возникает из-за неправильного режима питания. Если в течение дня человек пропускает завтрак и обедает на бегу, к вечеру организм начинает испытывать дефицит питательных веществ, что провоцирует сильный голод.
  • Синдром ночной еды - проявляется в том, что человек просыпается среди ночи (обычно в 2-4 часа) и практически автоматически идёт к холодильнику. Это состояние связано с высоким уровнем стресса и нарушением выработки серотонина и мелатонина.

Как избежать ночного переедания

Оптимизировать питание

  • Уменьшить интервалы между приёмами пищи.
  • Ужинать сбалансированно: включать нежирный белок и овощи.
  • Не ограничиваться слишком лёгким ужином (например, только кефиром и огурцом), чтобы избежать голода ночью.

Снизить уровень стресса

  • Регулярные прогулки перед сном.
  • Физическая активность в вечернее время.
  • Методы релаксации, такие как мышечная релаксация по Джекобсону или техника квадратного дыхания.
  • Приём мелатонина за час до сна (по рекомендации специалиста).

Когда стоит беспокоиться

Если после полноценного ужина спустя 3-4 часа снова появляется желание перекусить, проблема, скорее всего, связана не с физиологическим голодом, а с психологическими причинами. В этом случае стоит обратить внимание на уровень стресса и обратиться к специалисту.

Своевременная корректировка режима питания и снижение стресса помогут справиться с ночным голодом и улучшить качество сна.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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