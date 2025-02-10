Ночной жор под контролем: лучшие способы избавиться от переедания

Многие сталкиваются с ситуацией, когда перед сном возникает сильное чувство голода, и рука невольно тянется к холодильнику. Ночной перекус может быть вызван как несбалансированным питанием в течение дня, так и психологическими причинами. Разберёмся, почему возникает этот феномен и как с ним бороться.

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Два типа ночного голода

Поздний приём пищи - возникает из-за неправильного режима питания. Если в течение дня человек пропускает завтрак и обедает на бегу, к вечеру организм начинает испытывать дефицит питательных веществ, что провоцирует сильный голод.

- возникает из-за неправильного режима питания. Если в течение дня человек пропускает завтрак и обедает на бегу, к вечеру организм начинает испытывать дефицит питательных веществ, что провоцирует сильный голод. Синдром ночной еды - проявляется в том, что человек просыпается среди ночи (обычно в 2-4 часа) и практически автоматически идёт к холодильнику. Это состояние связано с высоким уровнем стресса и нарушением выработки серотонина и мелатонина.

Как избежать ночного переедания

Оптимизировать питание

Уменьшить интервалы между приёмами пищи.

Ужинать сбалансированно: включать нежирный белок и овощи.

Не ограничиваться слишком лёгким ужином (например, только кефиром и огурцом), чтобы избежать голода ночью.

Снизить уровень стресса

Регулярные прогулки перед сном.

Физическая активность в вечернее время.

Методы релаксации, такие как мышечная релаксация по Джекобсону или техника квадратного дыхания.

Приём мелатонина за час до сна (по рекомендации специалиста).

Когда стоит беспокоиться

Если после полноценного ужина спустя 3-4 часа снова появляется желание перекусить, проблема, скорее всего, связана не с физиологическим голодом, а с психологическими причинами. В этом случае стоит обратить внимание на уровень стресса и обратиться к специалисту.

Своевременная корректировка режима питания и снижение стресса помогут справиться с ночным голодом и улучшить качество сна.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

