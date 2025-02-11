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Пить антибиотики без назначения врача — всё равно что тушить пожар бензином: почему это так опасно

3:11
Здоровье

Сегодня антибиотики играют жизненно важную роль, спасая миллионы жизней, однако их бесконтрольное использование несет серьезные риски. Врач-дерматолог и венеролог "СМ-Клиника" Валерия Курысько рассказала о вреде самолечения антибактериальными препаратами.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

По словам специалиста, врачи все чаще предупреждают о проблеме устойчивости бактерий к антибиотикам, что может вернуть нас в эпоху, когда даже несерьезные инфекции становятся опасными.

  1. Одной из главных причин этой проблемы является антибиотикорезистентность. Частое и неконтролируемое применение антибиотиков ускоряет мутацию бактерий, которые приобретают защитные механизмы и становятся "супербактериями". В таких случаях лечение становится значительно сложнее.
  2. Вторая причина — снижение эффективности лечения. Если бактерии устойчивы к антибиотикам, болезнь может прогрессировать, увеличивая риск осложнений и даже смертельного исхода, пишет Газета. Ru.
  3. Третья причина — побочные эффекты. Антибиотики могут вызывать аллергию, диарею, кандидоз и другие осложнения. Без врачебного контроля риск этих реакций возрастает.
  4. Четвертая причина — уничтожение полезной микрофлоры. Антибиотики не только убивают патогены, но и нарушают баланс полезных бактерий, ослабляя иммунитет и способствуя развитию других заболеваний.
  5. Пятая причина — маскировка симптомов. Самолечение может временно облегчить состояние, но не устранит причину болезни.
  6. Шестая причина — риск суперинфекций. Нарушение микрофлоры может привести к активации грибков или других бактерий, вызывая вторичные инфекции, которые трудно поддаются лечению.
  7. Седьмая причина — индивидуальные противопоказания. Только врач может правильно подобрать препарат и дозировку с учетом возраста, веса, хронических заболеваний и аллергий пациента.
  8. Восьмая, глобальная угроза — распространение устойчивых штаммов бактерий. Например, гонорея, устойчивая к цефалоспоринам, распространяется по всему миру. Без новых антибиотиков болезнь станет неизлечимой. В некоторых странах уже зафиксированы случаи гонореи, неподдающиеся лечению существующими препаратами. Разработка новых антибиотиков — долгий процесс, и на данный момент исследования находятся на начальной стадии.

В заключение Курысько отметила, что антибиотики — не универсальное средство, и их неправильное использование может снизить эффективность лечения распространенных инфекций в будущем. Для сохранения эффективности препаратов важно принимать их только по назначению врача, соблюдать дозировку и не прерывать курс лечения.

Ответственность каждого человека может помочь в борьбе с супербактериями и сохранить эффективность антибиотиков в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Самолечение — поведение человека, при котором он использует химические вещества или любое внешнее воздействие для назначения себе лечения собственных физических или психических заболеваний.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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