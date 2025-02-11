Не весь хлеб одинаково полезен: какой вид принесёт здоровье, а какой — только лишние калории

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хлеб является важным продуктом здорового питания, так как он содержит сложные углеводы, клетчатку, витамины и минеральные вещества. Однако, как рассказала врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева, не все виды хлеба одинаково полезны.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breads_of_Moskovskaya_Oblast._img_011.jpg by Dmitry Makeev Древние могли питаться не хлебом единым

Существует несколько видов хлеба, таких как ржаной, пшеничный, ячменный, кукурузный, с отрубями и из смешанной муки. Также хлеб классифицируется по сортам: высший, первый и второй сорт. Есть дрожжевой хлеб и хлеб на закваске.

По словам Михалевой, ржаной хлеб является наиболее полезным, так как он содержит меньше калорий и больше белка, клетчатки и витаминов по сравнению с пшеничным. Хлеб второго сорта считается самым полезным из-за высокого содержания полезных веществ в оболочке зерна. Белый хлеб высшего сорта наименее полезен, так как он изготавливается из обработанной части зерна без оболочки, которая содержит большинство витаминов и минералов.

Хлеб также содержит крахмал, который является основным источником энергии для организма, и белки, включая глютен, который важен для организма. В классическом варианте хлеб не содержит добавленного сахара и жира, что делает его среднекалорийным продуктом с высокой пищевой ценностью, пишет Газета.Ru.

"В здоровом питании рекомендуют использовать хлеб ржаной, отрубной, пшеничный второй сорт и цельнозерновой, а также мультизлаковый. Белый хлеб высшего сорта наименее полезен и является в основном источником углеводов", — сказала Михалева.

Однако стоит учитывать, что в некоторых случаях хлеб может быть вреден. Это касается людей с целиакией (непереносимостью глютена), аллергией на глютен или нецелиакийной гиперчувствительностью к глютену. Также свежий хлеб может быть противопоказан в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или язвенная болезнь, в таких случаях рекомендуется использовать подсушенный белый хлеб в небольших количествах, отметила диетолог.

В целом, хлеб является важным источником энергии и питательных веществ, и его можно употреблять ежедневно, если нет противопоказаний. Однако для получения максимальной пользы лучше выбирать цельнозерновые и отрубные виды хлеба, а также избегать добавления сахара и жиров в процессе приготовления.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

