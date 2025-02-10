Как смартфон влияет на состояние в течение дня: врач раскрыл опасность

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Ринат Богданов рассказал о вреде чрезмерного использования смартфона в течение дня. Наибольший вред мобильное устройство приносит тем, кто занят работой и пытается сосредоточиться. Об этом пишет издание "Радио 1".

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеозвонок по смартфону

Богданов отметил, что смартфоны снижают работоспособность человека и приводят к быстрому утомлению. За ними следуют раздражительность, эмоциональное истощение и снижение концентрации в целом.

По словам врача, в начале на человека может действовать иллюзия, что он снимает стресс и отвлекается с помощью гаджета. Однако это не так.

Богданов рекомендует помнить о цифровой гигиене. Необходимо уменьшить время использования смартфона. При этом важно не отвлекаться на него даже на несколько минут. Лучше ввести порционный режим. В некоторые дни и вовсе важно устраивать цифровой детокс.

Ранее стало известно, что риск возникновения деменции и дегенеративных заболеваний пропорционален частоте использования смартфонов. Лучше минимизировать присутствие их в своей жизни.

Уточнения

Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

