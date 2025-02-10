Сухофрукт, который помогает поддерживать здоровье почек

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот сухофрукт считается одним из лучших натуральных средств для очищения почек.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikolaj Potanin from Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сладкий финик

Если вы сторонники здорового питания, то вы знаете, что кроме белков, сложных углеводов и полезных жиров, вам не следует забывать о фруктах и овощах.

Фрукты можно употреблять в свежем и в сушёном виде. В сухофруктах содержится довольно много сахара, но это также уникальный источник ценных питательных веществ. Более того, после бережной сушки, содержание минералов в них увеличивается в несколько раз.

Один из сухофруктов чрезвычайно важен для почек. Причина заключается в высокой концентрации в нём калия. Речь идёт о финиках.

Употребляя всего 3 финика в день, вы боретесь с воспалениями мочевыводящих путей и образованием камней в почках. Помимо содержания калия, финики являются ценным источником магния, флавоноидов, полифенолов, антоцианов и каротиноидов.

Финики, благодаря содержанию этих соединений, обладают сильными антиоксидантными свойствами, защищающими весь организм от свободных радикалов, пишет dotyk.cz.

Уточнения

Финики — съедобные плоды некоторых видов финиковой пальмы, особенно вида Финик пальчатый (Phoenix dactylifera).



Полифенолы — класс химических соединений, характеризующихся присутствием более чем одной фенольной группы в молекуле.



А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

