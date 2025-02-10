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Симптомы нехватки витамина D

1:10
Здоровье

Симптомы дефицита витамина D сильнее проявляют себя именно в зимний период. На что обратить внимание, рассказала врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Алина Костенко.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

По её словам, беспричинная усталость, частые ОРВИ, проблемы со сном, апатия, ломкость ногтей и выпадение волос могут указывать на нехватку этого витамина.

Витамин D участвует в усвоении кальция и фосфора, поддержании плотности костей и мышечного тонуса.

"Для получения суточной дозы витамина необходимо не менее 15 минут в день находиться под солнечными лучами. Важное условие — не менее 25% открытой поверхности тела", — объяснила эксперт.

Больше всего этого витамина содержится в диком лососе, сельди, рыбьем жире.

Если возникли симптомы дефицита витамина D, то стоит посетить терапевта или эндокринолога и ни в коем случае не назначать себе витамины. Это должен сделать специалист, подобрав правильную дозировку и длительность приёма, пишут "Вести Подмосковья”.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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