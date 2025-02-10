Может ли микропластик проникать в мозг? Разбираем последние исследования

Недавнее исследование ученых из Университета Нью-Мексико выявило тревожную тенденцию: в образцах головного мозга людей обнаружено значительно больше микропластика, чем восемь лет назад. По данным исследователей, средняя концентрация микрочастиц достигла 4 800 микрограммов на грамм мозговой ткани, что эквивалентно одной пластиковой ложке. По сравнению с 2016 годом, уровень загрязнения мозга микропластиком вырос на 50%.
Еще большее количество частиц пластика было найдено в мозге умерших пациентов с деменцией. Однако ученые пока не могут однозначно утверждать, что наличие микропластика напрямую связано с этим заболеванием, и призывают к дальнейшим исследованиям.
Микропластик — это частицы пластика размером от 1 микрона до 5 миллиметров. Они широко распространены в окружающей среде и попадают в организм человека различными путями:
Современные исследования показывают, что даже в самых удаленных уголках планеты обнаружены следы микропластика, включая глубоководных морских животных и птиц Антарктиды.
Хотя влияние микропластика на здоровье человека до конца не изучено, ученые уже выявили потенциальные риски.
Полностью исключить контакт с пластиком невозможно, но можно значительно снизить его количество в повседневной жизни.
На данный момент ученые не могут точно определить, какое количество микропластика является безопасным для организма. Однако стремительное увеличение его концентрации в мозге и других органах вызывает серьёзные опасения. Поэтому минимизация контакта с пластиком может стать не только вкладом в экологию, но и важной мерой для сохранения здоровья.
Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.
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