Может ли микропластик проникать в мозг? Разбираем последние исследования

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование ученых из Университета Нью-Мексико выявило тревожную тенденцию: в образцах головного мозга людей обнаружено значительно больше микропластика, чем восемь лет назад. По данным исследователей, средняя концентрация микрочастиц достигла 4 800 микрограммов на грамм мозговой ткани, что эквивалентно одной пластиковой ложке. По сравнению с 2016 годом, уровень загрязнения мозга микропластиком вырос на 50%.

Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian Пластиковые отходы

Еще большее количество частиц пластика было найдено в мозге умерших пациентов с деменцией. Однако ученые пока не могут однозначно утверждать, что наличие микропластика напрямую связано с этим заболеванием, и призывают к дальнейшим исследованиям.

Что такое микропластик и откуда он берется

Микропластик — это частицы пластика размером от 1 микрона до 5 миллиметров. Они широко распространены в окружающей среде и попадают в организм человека различными путями:

Основные источники загрязнения

Питьевая вода — особенно в пластиковых бутылках.

Продукты питания — пластик обнаружен в морепродуктах, соли, меде и даже в овощах.

Воздух — микрочастицы оседают на поверхности и могут вдыхаться.

Косметика и средства гигиены — шампуни, скрабы, зубные пасты могут содержать микропластик.

Современные исследования показывают, что даже в самых удаленных уголках планеты обнаружены следы микропластика, включая глубоководных морских животных и птиц Антарктиды.

Опасность микропластика для здоровья

Хотя влияние микропластика на здоровье человека до конца не изучено, ученые уже выявили потенциальные риски.

Возможные последствия для организма:

Попадая в кровь, микропластик может проникать в сердце и мозг.

Вызывает воспалительные реакции, активируя иммунную систему.

Связан с заболеваниями дыхательной системы, включая астму.

Предположительно влияет на развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Может ухудшать качество спермы и способствовать бесплодию.

Участвует в нарушениях обмена веществ и увеличивает риск раковых заболеваний.

Как уменьшить воздействие микропластика

Полностью исключить контакт с пластиком невозможно, но можно значительно снизить его количество в повседневной жизни.

Практические советы

Отказаться от бутилированной воды и использовать стеклянную или алюминиевую тару.

Кипятить водопроводную воду и фильтровать её перед употреблением.

Выбирать более безопасные виды пластика (ПЭТ, HDPE, PP) и избегать мягких упаковок.

Не хранить пластиковые бутылки на солнце, чтобы замедлить разрушение материала.

Следить за сроками годности воды в пластиковых емкостях.

Отказаться от одноразового пластика: пакетов, посуды, контейнеров.

Микропластик — скрытая угроза или миф

На данный момент ученые не могут точно определить, какое количество микропластика является безопасным для организма. Однако стремительное увеличение его концентрации в мозге и других органах вызывает серьёзные опасения. Поэтому минимизация контакта с пластиком может стать не только вкладом в экологию, но и важной мерой для сохранения здоровья.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

