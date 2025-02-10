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Может ли микропластик проникать в мозг? Разбираем последние исследования

3:31
Здоровье

Недавнее исследование ученых из Университета Нью-Мексико выявило тревожную тенденцию: в образцах головного мозга людей обнаружено значительно больше микропластика, чем восемь лет назад. По данным исследователей, средняя концентрация микрочастиц достигла 4 800 микрограммов на грамм мозговой ткани, что эквивалентно одной пластиковой ложке. По сравнению с 2016 годом, уровень загрязнения мозга микропластиком вырос на 50%.

Пластиковые отходы
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/mb-photoarts is licensed under Public domian
Пластиковые отходы

Еще большее количество частиц пластика было найдено в мозге умерших пациентов с деменцией. Однако ученые пока не могут однозначно утверждать, что наличие микропластика напрямую связано с этим заболеванием, и призывают к дальнейшим исследованиям.

Что такое микропластик и откуда он берется

Микропластик — это частицы пластика размером от 1 микрона до 5 миллиметров. Они широко распространены в окружающей среде и попадают в организм человека различными путями:

Основные источники загрязнения

  • Питьевая вода — особенно в пластиковых бутылках.
  • Продукты питания — пластик обнаружен в морепродуктах, соли, меде и даже в овощах.
  • Воздух — микрочастицы оседают на поверхности и могут вдыхаться.
  • Косметика и средства гигиены — шампуни, скрабы, зубные пасты могут содержать микропластик.

Современные исследования показывают, что даже в самых удаленных уголках планеты обнаружены следы микропластика, включая глубоководных морских животных и птиц Антарктиды.

Опасность микропластика для здоровья

Хотя влияние микропластика на здоровье человека до конца не изучено, ученые уже выявили потенциальные риски.

Возможные последствия для организма:

  • Попадая в кровь, микропластик может проникать в сердце и мозг.
  • Вызывает воспалительные реакции, активируя иммунную систему.
  • Связан с заболеваниями дыхательной системы, включая астму.
  • Предположительно влияет на развитие болезни Альцгеймера и Паркинсона.
  • Может ухудшать качество спермы и способствовать бесплодию.
  • Участвует в нарушениях обмена веществ и увеличивает риск раковых заболеваний.

Как уменьшить воздействие микропластика

Полностью исключить контакт с пластиком невозможно, но можно значительно снизить его количество в повседневной жизни.

Практические советы

  • Отказаться от бутилированной воды и использовать стеклянную или алюминиевую тару.
  • Кипятить водопроводную воду и фильтровать её перед употреблением.
  • Выбирать более безопасные виды пластика (ПЭТ, HDPE, PP) и избегать мягких упаковок.
  • Не хранить пластиковые бутылки на солнце, чтобы замедлить разрушение материала.
  • Следить за сроками годности воды в пластиковых емкостях.
  • Отказаться от одноразового пластика: пакетов, посуды, контейнеров.

Микропластик — скрытая угроза или миф

На данный момент ученые не могут точно определить, какое количество микропластика является безопасным для организма. Однако стремительное увеличение его концентрации в мозге и других органах вызывает серьёзные опасения. Поэтому минимизация контакта с пластиком может стать не только вкладом в экологию, но и важной мерой для сохранения здоровья.

Уточнения

Микропластик - мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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