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Пиво vs. крепкий алкоголь: какой напиток менее вреден для здоровья

3:24
Здоровье

Среди любителей алкоголя давно ведутся споры о том, что менее вредно для здоровья — бокал пива или порция крепкого напитка. Оба варианта имеют свои особенности, но их влияние на организм зависит не только от крепости, но и от состава, способа употребления и дозировки.

пиво бокалы
Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain
пиво бокалы

Пиво и крепкие напитки: в чём разница

Оба вида алкоголя содержат этанол, который и оказывает основные физиологические эффекты. Однако есть нюансы:

  • Пиво содержит антиоксиданты, поступающие из ячменного солода и хмеля. Хотя их количество невелико, они могут оказывать незначительное положительное воздействие.
  • Крепкие напитки (водка, виски, ром, джин, текила) не содержат углеводов, если употребляются в чистом виде. Это может быть полезно для контроля уровня сахара в крови.

Добавки, такие как газировка, сиропы или соки, увеличивают количество сахара и калорий в коктейлях, делая их менее здоровыми.

Умеренность — залог пользы

Исследования подтверждают, что умеренное употребление алкоголя может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Так, исследование 2003 года показало, что у мужчин, выпивающих небольшие дозы алкоголя 3 раза в неделю и чаще, риск сердечного приступа снижался на 35%.

Другой анализ, проведённый в 2016 году, выявил, что женщины, употребляющие алкоголь равномерно в течение недели, а не концентрируя его на выходных, имели более низкий общий риск смертности.

Однако следует помнить, что алкоголь увеличивает риск некоторых видов рака, особенно у женщин, и даже небольшие дозы могут оказаться вредными.

Что считается умеренным употреблением

Согласно рекомендациям:

  • Одна порция пива - 12 унций (около 350 мл) с крепостью 5%.
  • Одна порция крепкого алкоголя - 1,5 унции (около 45 мл) с крепостью 40%.
  • Умеренным употреблением считается не более одного напитка в день для женщин и не более двух для мужчин.

Риски употребления алкоголя

Несмотря на возможные плюсы, злоупотребление алкоголем несёт серьёзные риски:

  • Повышенный риск онкологии: алкоголь связан с развитием рака печени, пищевода, кишечника и молочной железы.
  • Негативное влияние на печень: алкоголь повреждает клетки печени, что может привести к циррозу и необратимым заболеваниям.
  • Опасность для определённых групп людей: беременные женщины, люди с заболеваниями сердца, печени или поджелудочной железы, а также те, кто принимает лекарства, несовместимые с алкоголем, должны полностью отказаться от спиртного.

Нет однозначного ответа, что полезнее — пиво или крепкие напитки. Важно учитывать не только вид алкоголя, но и его количество, частоту употребления и индивидуальные особенности организма. В умеренных дозах алкоголь может оказывать благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, но даже небольшое злоупотребление увеличивает риск серьёзных заболеваний.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — "сурьма" через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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