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Проверяйте состав: разбираем, какие пищевые красители опасны

Здоровье

Искусственные пищевые красители делают продукты ярче и привлекательнее, но безопасны ли они? Эти добавки содержатся во множестве обработанных продуктов, а недавно в Калифорнии запретили использование некоторых из них в школьных обедах. Действительно ли пищевые красители представляют опасность или их влияние преувеличено?

Девушка с леденцом
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка с леденцом

Что такое пищевые красители и где они содержатся

Синтетические пищевые красители — это химические вещества, полученные из нефти, которые добавляют в продукты для улучшения внешнего вида. Они не несут никакой питательной ценности, но широко используются в пищевой промышленности.

Чаще всего встречаются следующие красители

  • Красный 40 - в сладостях, напитках, молочных продуктах, мясных продуктах.
  • Жёлтый 5 и 6 - в газировке, выпечке, соусах.
  • Синий 1 и 2 - в спортивных напитках, йогуртах, сухих завтраках.

Также синтетические красители можно найти в замороженных десертах, маринадах, снеках и даже медикаментах.

Возможные риски и побочные эффекты

Хотя Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) считает пищевые красители безопасными, некоторые исследования связывают их с негативными последствиями.

Гиперактивность у детей

  • Согласно ряду исследований, искусственные красители могут усиливать симптомы СДВГ у детей. Возможно, это связано с их влиянием на микрофлору кишечника, что в свою очередь может менять нейрохимические процессы в мозге.

Потенциальный риск рака

  • Исследования на животных показали, что красный 3 может обладать канцерогенными свойствами. Хотя его использование в косметике запретили, в продуктах питания он остаётся разрешённым. Красный 40 также вызывает вопросы из-за содержания бензола — вещества, которое в высоких дозах считается канцерогеном.

Аллергические реакции

  • Некоторые люди испытывают повышенную чувствительность к красителям, которая проявляется в виде сыпи, зуда или расстройства пищеварения.

Стоит ли избегать пищевых красителей

Полностью исключать красители из рациона необязательно, особенно если речь идёт о редком употреблении. Однако стоит помнить, что они часто встречаются в продуктах с высоким содержанием сахара и вредных жиров.

Специалисты рекомендуют не зацикливаться на случайном мороженом или кусочке яркого торта, а сосредоточиться на общем качестве питания, отдавая предпочтение цельным продуктам.

Как снизить потребление красителей

  • Выбирайте натуральные продукты: фрукты, овощи, цельные злаки и белки.
  • Проверяйте состав: синтетические красители указываются на упаковке.
  • Ищите натуральные альтернативы: в продаже есть продукты, окрашенные натуральными компонентами (свёклой, морковью, куркумой).

Опасность пищевых красителей зависит от их количества и индивидуальной чувствительности. Эксперты не рекомендуют паниковать, но советуют по возможности ограничить потребление обработанных продуктов. Включение в рацион цельных и натуральных продуктов поможет не только снизить количество красителей, но и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Пищевы́е краси́тели — разновидность пищевых добавок, группа природных и синтетических красителей, пригодных для окрашивания пищевых продуктов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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