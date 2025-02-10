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Очищение организма без лишних усилий: вся правда о шелухе подорожника

2:58
Здоровье

Регулярные проблемы с пищеварением, включая вздутие живота и запоры, могут быть вызваны нехваткой клетчатки в рационе. Одним из натуральных решений является шелуха семян подорожника — источник растворимой клетчатки, который помогает наладить работу кишечника и улучшить общее самочувствие.

Клетчатка
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian
Клетчатка

Как шелуха подорожника помогает при вздутии живота

Причиной вздутия может быть употребление продуктов, вызывающих газообразование, а также нерегулярная работа кишечника. Подорожник помогает устранить эти проблемы за счёт уникального состава.

Что происходит

  • Запор приводит к скоплению сухого стула в кишечнике, что вызывает тяжесть и дискомфорт.
  • Кишечные микробы начинают перерабатывать застоявшиеся остатки пищи, выделяя газы.

Как это работает

  • Растворимая клетчатка создаёт гелеобразную структуру, смягчая стул и облегчая его прохождение.
  • Нерастворимая клетчатка увеличивает объём содержимого кишечника, стимулируя естественные сокращения толстой кишки.

Как принимать псиллиум для улучшения пищеварения

Чтобы организм адаптировался к клетчатке, добавлять её в рацион следует постепенно.

Рекомендации по приёму

  • Начать с 1 чайной ложки порошка, размешанного в 12 унциях воды.
  • Через три дня увеличить до 2 чайных ложек.
  • Максимальная разовая доза — 6 чайных ложек.
  • Употреблять натощак или за час до еды, запивая большим количеством воды.
  • Не сочетать с приёмом лекарств — клетчатка может снизить их эффективность.

Дополнительные преимущества шелухи подорожника

Помимо облегчения пищеварения, псиллиум оказывает положительное влияние на другие процессы в организме:

  • Продлевает чувство сытости: волокна заполняют желудок, замедляя переваривание пищи.
  • Стабилизирует уровень сахара в крови: помогает избежать резких скачков глюкозы.
  • Снижает уровень холестерина: связывает и выводит излишки холестерина из организма.
  • Поддерживает микрофлору кишечника: улучшает баланс полезных бактерий.

Какую форму псиллиума выбрать

Шелуха подорожника выпускается в нескольких видах:

  • Цельная шелуха: наиболее эффективна для борьбы с запорами.
  • Порошок: легко растворяется в воде и лучше усваивается организмом.
  • Капсулы: удобны для тех, кто не любит вкус или текстуру растворённого псиллиума.

Шелуха семян подорожника — натуральное и безопасное средство для улучшения работы кишечника. Она способствует регулярному пищеварению, устраняет вздутие живота и обладает дополнительными полезными свойствами. При правильном применении псиллиум помогает не только нормализовать стул, но и поддерживать общее здоровье организма.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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