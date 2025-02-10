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Сырые яйца: мифы и реальность о безопасности и пользе для здоровья

2:47
Здоровье

Употребление сырых яиц остается спорным вопросом. Одни считают их полезным источником белка, другие предупреждают об опасности заражения сальмонеллой. Разберёмся, насколько оправданы эти опасения и стоит ли включать сырые яйца в рацион.

куриные и перепелиные яйца
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
куриные и перепелиные яйца

Опасности употребления сырых яиц

Сырые яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, что делает их потенциально опасными для здоровья.

Основные риски

  • Заражение сальмонеллой: по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сальмонелла ежегодно вызывает более 1,3 млн случаев заражения и около 400 смертей. Симптомы включают диарею, рвоту, высокую температуру и боли в животе. В группе риска — дети до 5 лет, пожилые люди и лица с ослабленным иммунитетом.
  • Плохая усвояемость белка: исследования показывают, что организм усваивает до 90% белка варёного яйца и только 50% белка сырого. Это связано с ферментами, которые препятствуют расщеплению белков в сыром виде.
  • Дефицит биотина: белок сырого яйца содержит авидин, который препятствует усвоению витамина B7 (биотина). Термическая обработка разрушает авидин, делая биотин доступным для организма.

Польза яиц для организма

Несмотря на возможные риски, яйца остаются ценным источником питательных веществ.

Полезные свойства

  • Поддержка здоровья глаз: яйца богаты каротиноидами (лютеином и зеаксантином), которые снижают риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации.
  • Безопасность для уровня холестерина: исследования показывают, что холестерин в яйцах не оказывает значительного влияния на уровень холестерина в крови.
  • Источник холина: это вещество важно для здоровья мозга, а также снижает риск инсультов.
  • Помощь в похудении: яйца надолго насыщают, благодаря чему снижается потребление лишних калорий.

Как снизить риски

Для безопасного употребления яиц рекомендуется соблюдать несколько правил:

  • Хранить яйца при температуре +4°C или ниже.
  • Употреблять их в течение трёх недель после покупки.
  • Готовить яйца до полного затвердения белка и желтка.
  • Избегать сырых яиц, особенно в группе риска.

Стоит ли пить сырые яйца

Эксперты не рекомендуют употреблять яйца в сыром виде. Термическая обработка делает их не только безопасными, но и более питательными. Поэтому для максимальной пользы лучше выбирать варёные, жареные или запечённые яйца.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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