Завтрак после девяти утра может привести к депрессии

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Поздний завтрак может стать причиной депрессии. Учёные Сианьского университета Цзяотун провели исследование, согласно которому заболевание чаще прогрессирует у завтракающих после девяти утра. Об этом пишет издание "Газета.Ru" с ссылкой на источник.

Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бутерброды на завтрак

Учёные на протяжении 11 лет исследовали пищевые привычки 24 тысяч человек. Работа подразумевала отслеживание состояния добровольцев, периодичности их завтраков и времени приёма пищи.

Выяснилось, что психическое здоровье и настроение было лучше у тех, кто завтракал до восьми утра. Депрессивные настроения или депрессия появлялись на 28% чаще у тех испытуемых, кто завтракал после девяти утра.

Также учёным удалось выяснить, что отказ от завтрака тоже приводит к негативным последствиям. Практиковавшие такой подход к питанию сталкивались с ослаблением жизненной мотивации и проблемами со сном.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

