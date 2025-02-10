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Завтрак после девяти утра может привести к депрессии

1:03
Здоровье

Поздний завтрак может стать причиной депрессии. Учёные Сианьского университета Цзяотун провели исследование, согласно которому заболевание чаще прогрессирует у завтракающих после девяти утра. Об этом пишет издание "Газета.Ru" с ссылкой на источник.

Бутерброды на завтрак
Фото: flickr.com by Глен Макларти, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бутерброды на завтрак

Учёные на протяжении 11 лет исследовали пищевые привычки 24 тысяч человек. Работа подразумевала отслеживание состояния добровольцев, периодичности их завтраков и времени приёма пищи.

Выяснилось, что психическое здоровье и настроение было лучше у тех, кто завтракал до восьми утра. Депрессивные настроения или депрессия появлялись на 28% чаще у тех испытуемых, кто завтракал после девяти утра.

Также учёным удалось выяснить, что отказ от завтрака тоже приводит к негативным последствиям. Практиковавшие такой подход к питанию сталкивались с ослаблением жизненной мотивации и проблемами со сном.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
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