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Лучший продукт для здоровья глаз — и это не морковь

1:00
Здоровье

Многие считают, что морковь — лучший овощ для глаз, но, как выяснилось, пальму первенства удерживает кудрявая капуста. По словам британского окулиста Нила Лэрда, именно этот продукт должен стать основным в рационе для поддержания остроты зрения.

Глаз
Фото: flickr.com by WiLPrZ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Глаз

Как капуста защищает глаза

Кудрявая капуста богата зеаксантином, лютеином и бета-каротином — веществами, которые нейтрализуют вредное воздействие синего света, замедляют возрастные изменения глаз и снижают риск развития катаракты.

Как усилить пользу капусты для зрения

Чтобы организм получил максимум пользы, врач советует сочетать капусту с продуктами, богатыми полезными жирами. К ним относятся:

  • орехи,
  • авокадо,
  • оливковое масло.

Лютеин и зеаксантин являются жирорастворимыми, поэтому лучше усваиваются вместе с жирами.

Добавьте этот овощ в рацион, чтобы сохранить зрение на долгие годы!

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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