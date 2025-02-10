Лучший продукт для здоровья глаз — и это не морковь

Многие считают, что морковь — лучший овощ для глаз, но, как выяснилось, пальму первенства удерживает кудрявая капуста. По словам британского окулиста Нила Лэрда, именно этот продукт должен стать основным в рационе для поддержания остроты зрения.
Кудрявая капуста богата зеаксантином, лютеином и бета-каротином — веществами, которые нейтрализуют вредное воздействие синего света, замедляют возрастные изменения глаз и снижают риск развития катаракты.
Чтобы организм получил максимум пользы, врач советует сочетать капусту с продуктами, богатыми полезными жирами. К ним относятся:
Лютеин и зеаксантин являются жирорастворимыми, поэтому лучше усваиваются вместе с жирами.
Добавьте этот овощ в рацион, чтобы сохранить зрение на долгие годы!
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