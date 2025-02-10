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Кукуруза поможет оценить качество работы кишечника: сделайте вот что

1:17
Здоровье

Съеденная кукуруза может стать индикатором в оценке скорости работы кишечника. Она поможет выявить нарушения в работе ЖКТ. Об этом пишет издание The Conversation.

кукуруза
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кукуруза

Ученый Оксфордского центра исследований микробиома Ник Айлотт рассказал, пища проходит по кишечнику в среднем около 23-24 часов. Это считается нормой. Однако значения могут варьироваться от 12 до 73 часов.

Длительное переваривание пищи чревато образованием вздутия из-за токсичных газов. Может возникнуть воспаление. Слишком быстрый транзит пищи тоже плох — повышается риск возникновения диареи, тревожных расстройств и т. д.

Тест с кукурузой поможет высчитать время переваривания пищи в домашних условиях. Перед стартом необходимо исключить употребление кукурузы на неделю. Затем съесть небольшое количество кукурузы в виде початки или горсти зерен.

Из-за того, что кукурузная оболочка не расщепляется, ее можно будет заметить в стуле. Ученый отметил, что скорость переваривания до 12 часов считается быстрой, более 48 часов — высокой.

Уточнения

Микробиом (micro — «маленький», bios — «жизнь») — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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