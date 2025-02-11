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Витамины на исходе: сколько времени сохраняется их польза в свежевыжатых соках?

1:58
Здоровье

Есть мнение, что свежевыжатые соки являются отличным источником необходимых витаминов. Так ли это на самом деле? На сколько долго сохраняются полезные вещества в этих напитках? Ответы искали учёные из Санкт-Петербурга, которые поделились результатами своего исследования через Роскачество.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Исследователи изучили характеристики соков из апельсинов, моркови, сельдерея и киви. Содержание витаминов было измерено сразу после отжима и в течение следующих 24 часов. Все овощи и фрукты были приобретены в супермаркете и хранились в холодильнике, а соки отжимались и фильтровались в оптимальных условиях.

Результаты показали, что во всех проанализированных соках содержатся водорастворимые витамины, такие как аскорбиновая кислота (витамин С), фолиевая кислота (В9), биотин (B7) и другие. Соки из апельсина и сельдерея оказались наиболее "богатыми" по содержанию витаминов, но их концентрация снижалась всего через несколько часов. Так, аскорбиновая кислота теряла до 70% своей активности уже через 24 часа, в то время как витамин В5 исчезал почти полностью через 12 часов.

С другой стороны, витамин А и бета-каротин, одна из его форм, содержащиеся в морковном и сельдерейном соках, оставались стабильными на протяжении более длительного времени.

Свежевыжатые соки действительно полезны, но их лучше пить сразу после отжима. Если сок хранить более 3 часов, его полезные свойства будут значительно снижены. Эксперты также призвали помнить, что соки не должны заменять полноценное питание, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 150 мл сока в день.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч.  «не-» + лат. scorbutus «цинга») является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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