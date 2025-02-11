Витамины на исходе: сколько времени сохраняется их польза в свежевыжатых соках?

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть мнение, что свежевыжатые соки являются отличным источником необходимых витаминов. Так ли это на самом деле? На сколько долго сохраняются полезные вещества в этих напитках? Ответы искали учёные из Санкт-Петербурга, которые поделились результатами своего исследования через Роскачество.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Соки

Исследователи изучили характеристики соков из апельсинов, моркови, сельдерея и киви. Содержание витаминов было измерено сразу после отжима и в течение следующих 24 часов. Все овощи и фрукты были приобретены в супермаркете и хранились в холодильнике, а соки отжимались и фильтровались в оптимальных условиях.

Результаты показали, что во всех проанализированных соках содержатся водорастворимые витамины, такие как аскорбиновая кислота (витамин С), фолиевая кислота (В9), биотин (B7) и другие. Соки из апельсина и сельдерея оказались наиболее "богатыми" по содержанию витаминов, но их концентрация снижалась всего через несколько часов. Так, аскорбиновая кислота теряла до 70% своей активности уже через 24 часа, в то время как витамин В5 исчезал почти полностью через 12 часов.

С другой стороны, витамин А и бета-каротин, одна из его форм, содержащиеся в морковном и сельдерейном соках, оставались стабильными на протяжении более длительного времени.

Свежевыжатые соки действительно полезны, но их лучше пить сразу после отжима. Если сок хранить более 3 часов, его полезные свойства будут значительно снижены. Эксперты также призвали помнить, что соки не должны заменять полноценное питание, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 150 мл сока в день.

Уточнения

Аскорби́новая кислота́ (от др.-греч. ἀ «не-» + лат. scorbutus «цинга») является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.



