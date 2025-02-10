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Этот лайфхак сделает ваш сметанный крем более нежным и пышным

1:26
Здоровье

Сметанный крем — один из самых популярных вариантов для тортов и десертов. Его легкая кислинка отлично уравновешивает сладость, придавая выпечке воздушность и нежность.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Как же добиться идеального результата? Секретами приготовления поделилась повар сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова.

Какую сметану выбрать

Главное правило — использовать свежую и жирную сметану. Подойдут два варианта:

  • Жирность от 15% до 25% — для более легкой текстуры.
  • Домашняя сметана жирностью 30-35% — для насыщенного вкуса и густоты.

Процесс приготовления

Для крема потребуется:

  • Сметана: полкилограмма.
  • Сахарная пудра: 100 граммов.

Дальше всё просто:

  • Смешать ингредиенты.
  • Взбивать миксером 7-10 минут, пока масса не станет воздушной.

Главный секрет

Чтобы крем получился идеальным, важно соблюдать одно правило:

  • Использовать сильно охлажденную сметану.

Кроме того, сахар лучше заменить сахарной пудрой. Её можно купить в магазине или сделать самостоятельно, измельчив сахар в кофемолке.

Правильный выбор сметаны, её температура и замена сахара на пудру — вот три ключа к безупречному сметанному крему. Попробуйте этот простой рецепт, и результат вас приятно удивит!

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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