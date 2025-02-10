Этот лайфхак сделает ваш сметанный крем более нежным и пышным

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сметанный крем — один из самых популярных вариантов для тортов и десертов. Его легкая кислинка отлично уравновешивает сладость, придавая выпечке воздушность и нежность.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Как же добиться идеального результата? Секретами приготовления поделилась повар сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова.

Какую сметану выбрать

Главное правило — использовать свежую и жирную сметану. Подойдут два варианта:

Жирность от 15% до 25% — для более легкой текстуры.

Домашняя сметана жирностью 30-35% — для насыщенного вкуса и густоты.

Процесс приготовления

Для крема потребуется:

Сметана: полкилограмма.

Сахарная пудра: 100 граммов.

Дальше всё просто:

Смешать ингредиенты.

Взбивать миксером 7-10 минут, пока масса не станет воздушной.

Главный секрет

Чтобы крем получился идеальным, важно соблюдать одно правило:

Использовать сильно охлажденную сметану.

Кроме того, сахар лучше заменить сахарной пудрой. Её можно купить в магазине или сделать самостоятельно, измельчив сахар в кофемолке.

Правильный выбор сметаны, её температура и замена сахара на пудру — вот три ключа к безупречному сметанному крему. Попробуйте этот простой рецепт, и результат вас приятно удивит!