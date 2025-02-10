Этот лайфхак сделает ваш сметанный крем более нежным и пышным

Сметанный крем — один из самых популярных вариантов для тортов и десертов. Его легкая кислинка отлично уравновешивает сладость, придавая выпечке воздушность и нежность.
Как же добиться идеального результата? Секретами приготовления поделилась повар сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова.
Главное правило — использовать свежую и жирную сметану. Подойдут два варианта:
Для крема потребуется:
Дальше всё просто:
Чтобы крем получился идеальным, важно соблюдать одно правило:
Кроме того, сахар лучше заменить сахарной пудрой. Её можно купить в магазине или сделать самостоятельно, измельчив сахар в кофемолке.
Правильный выбор сметаны, её температура и замена сахара на пудру — вот три ключа к безупречному сметанному крему. Попробуйте этот простой рецепт, и результат вас приятно удивит!
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