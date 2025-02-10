Помидоры и огурцы — опасное сочетание? Ученые раскрыли правду

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летний салат из помидоров и огурцов кажется идеальным сочетанием, но ученые уверены: эта привычка лишает вас пользы.

Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат с овощами

Почему сочетание помидоров и огурцов — не лучшая идея

Исследование "Journal of Food Chemistry" показало, что содержащаяся в огурцах аскорбиназа разрушает витамин С в помидорах. Это значит, что любимый салат превращается в бесполезную смесь овощей.

Доказано: раздельное употребление овощей полезнее

"Перестала смешивать помидоры с огурцами — через месяц кожа очистилась, а энергии прибавилось", — поделилась личным опытом в Instagram Жительница Краснодара Наталья.

А исследование "Nutrition Research" подтвердило: раздельное употребление этих овощей повышает усвоение витамина С на 40%.

Что использовать вместо классического салата

Известный шеф Анатолий Комм предлагает заменить привычное сочетание на более полезное — помидоры, базилик и моцареллу.

"Каприловая кислота в сыре усиливает антиоксидантные свойства ликопина", — делится Анатолий Комм.

Простой рецепт из ресторана Beluga:

Помидоры черри.

Шарики моцареллы.

Песто из базилика.

Бальзамический уксус.

Хотите сохранить максимум пользы? Ешьте огурцы и помидоры по отдельности, а вместо классического салата попробуйте новое сочетание с сыром и зеленью.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

