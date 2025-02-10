Помидоры и огурцы — опасное сочетание? Ученые раскрыли правду

Летний салат из помидоров и огурцов кажется идеальным сочетанием, но ученые уверены: эта привычка лишает вас пользы.
Исследование "Journal of Food Chemistry" показало, что содержащаяся в огурцах аскорбиназа разрушает витамин С в помидорах. Это значит, что любимый салат превращается в бесполезную смесь овощей.
"Перестала смешивать помидоры с огурцами — через месяц кожа очистилась, а энергии прибавилось", — поделилась личным опытом в Instagram Жительница Краснодара Наталья.
А исследование "Nutrition Research" подтвердило: раздельное употребление этих овощей повышает усвоение витамина С на 40%.
Известный шеф Анатолий Комм предлагает заменить привычное сочетание на более полезное — помидоры, базилик и моцареллу.
"Каприловая кислота в сыре усиливает антиоксидантные свойства ликопина", — делится Анатолий Комм.
Простой рецепт из ресторана Beluga:
Хотите сохранить максимум пользы? Ешьте огурцы и помидоры по отдельности, а вместо классического салата попробуйте новое сочетание с сыром и зеленью.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.