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Помидоры и огурцы — опасное сочетание? Ученые раскрыли правду

1:30
Здоровье

Летний салат из помидоров и огурцов кажется идеальным сочетанием, но ученые уверены: эта привычка лишает вас пользы.

Салат с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат с овощами

Почему сочетание помидоров и огурцов — не лучшая идея

Исследование "Journal of Food Chemistry" показало, что содержащаяся в огурцах аскорбиназа разрушает витамин С в помидорах. Это значит, что любимый салат превращается в бесполезную смесь овощей.

Доказано: раздельное употребление овощей полезнее

"Перестала смешивать помидоры с огурцами — через месяц кожа очистилась, а энергии прибавилось", — поделилась личным опытом в Instagram Жительница Краснодара Наталья.

А исследование "Nutrition Research" подтвердило: раздельное употребление этих овощей повышает усвоение витамина С на 40%.

Что использовать вместо классического салата

Известный шеф Анатолий Комм предлагает заменить привычное сочетание на более полезное — помидоры, базилик и моцареллу.

"Каприловая кислота в сыре усиливает антиоксидантные свойства ликопина", — делится Анатолий Комм.

Простой рецепт из ресторана Beluga:

  • Помидоры черри.
  • Шарики моцареллы.
  • Песто из базилика.
  • Бальзамический уксус.

Хотите сохранить максимум пользы? Ешьте огурцы и помидоры по отдельности, а вместо классического салата попробуйте новое сочетание с сыром и зеленью.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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