Выпейте перед сном – и выспитесь как никогда раньше

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нарушения сна — распространенная проблема, которая может быть связана со стрессом, неправильным питанием и вредными привычками. Качество ночного отдыха влияет на общее самочувствие, настроение и продуктивность, поэтому важно устранить факторы, мешающие засыпанию. Один из способов улучшить сон — обратить внимание на правильные напитки.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ чай

Вишневый сок

Этот терпкий напиток содержит мелатонин — гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования. Согласно исследованиям, один стакан вишневого сока перед сном может увеличить продолжительность ночного отдыха почти на 1,5 часа.

Ромашковый чай

Если вишневый сок вам не подходит, попробуйте заменить его ромашковым чаем. Он известен своими расслабляющими свойствами и помогает тем, кто страдает от беспокойного сна.

Миндальное и коровье молоко

Оба напитка содержат триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина, который участвует в регуляции сна. Миндальное молоко, помимо триптофана, богато магнием и мелатонином, что делает его особенно полезным для борьбы с бессонницей.

"Золотое молоко"

Этот напиток готовится на основе теплого молока с добавлением куркумы, имбиря и меда. Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает противовоспалительными свойствами и положительно влияет на качество сна.

Кефир

Еще один полезный вариант — кефир. Он является естественным источником триптофана и пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника, что косвенно сказывается на качестве отдыха.

Если вам сложно засыпать, попробуйте включить в свой вечерний рацион один из перечисленных напитков. Они не только способствуют расслаблению, но и могут помочь улучшить продолжительность и качество сна.

Уточнения

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных "грибков", состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

