Хроническая усталость может быть в вашем кармане — как смартфон мешает восстановлению сил

Люди, страдающие бессонницей, не всегда осознают, что привычка лежать в кровати со смартфоном в руках может быть причиной отсутствия сна. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.
"Смартфоны мешают качественному сну по нескольким причинам: излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон и его циклы", — объяснила специалист.
Чтобы частично нейтрализовать этот эффект, можно в настройках уменьшать яркость экрана. Также Крашкина порекомендовала не злоупотреблять гаджетами не только перед сном, но и в любое время суток. Люди, постоянно проверяющие телефон, больше подвержены тревожности.
По словам специалиста, если пользоваться им умеренно, уровень стресса значительно уменьшится, особенно если вместо сидения в соцсетях и мессенджерах чаще гулять и посвящать время приятным делам и увлечениям.
Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.
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