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Хроническая усталость может быть в вашем кармане — как смартфон мешает восстановлению сил

1:00
Здоровье

Люди, страдающие бессонницей, не всегда осознают, что привычка лежать в кровати со смартфоном в руках может быть причиной отсутствия сна. Об этом рассказала психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО.

Ночной город
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Саппинен, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ночной город

"Смартфоны мешают качественному сну по нескольким причинам: излучение голубого света от экранов подавляет выработку мелатонина, что нарушает сон и его циклы", — объяснила специалист.

Чтобы частично нейтрализовать этот эффект, можно в настройках уменьшать яркость экрана. Также Крашкина порекомендовала не злоупотреблять гаджетами не только перед сном, но и в любое время суток. Люди, постоянно проверяющие телефон, больше подвержены тревожности.

По словам специалиста, если пользоваться им умеренно, уровень стресса значительно уменьшится, особенно если вместо сидения в соцсетях и мессенджерах чаще гулять и посвящать время приятным делам и увлечениям.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Ковальчук Юлия
Заведующая отделением, психотерапевт, сексолог
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