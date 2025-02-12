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Деликатная проблема: почему появляется запах старости, и как от него избавиться?

1:18
Здоровье

У некоторых пожилых людей появляется специфический, не очень приятный запах, который обычно называют запахом старости. Откуда он берётся и как от него избавиться, рассказала в беседе с изданием "Доктор Питер" дерматолог Александра Филёва.

Руки пожилого человека
Фото: commons.wikimedia.org by marina guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руки пожилого человека

Такой запах появляется не только из-за плохой гигиены, хотя и это может быть причиной, но в этом нет вины пожилых людей. Им просто может быть трудно залезать в ванну. Чтобы облегчить им этот процесс, следует положить на пол противоскользящие коврики и специальный стульчик. Кроме того, некоторые болезни, например, сахарный диабет, и таблетки тоже могут вызывать неприятный запах.

Также этот запах может быть связан с тем, что человек ест мало продуктов с антиоксидантами и, что немаловажно, хранит в доме много старых вещей, от которых давно пора избавиться.

"Диета должна включать продукты, богатые белком (нежирное мясо, рыба, молочные продукты, яйца, полезными жирными кислотами (орехи, семена, растительные масла, а от вредной пищи стоит отказаться: она усиливает неприятные запахи тела, так как потовые и сальные желёзы начинают работать активнее", — объяснила врач.

Уточнения

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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