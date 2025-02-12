Прекращайте бояться молочных продуктов: вот что действительно влияет на их усвоение

В последние годы мнение о вреде молочных продуктов прочно укоренилось в сознании многих людей, однако, по словам диетолога Елены Соломатиной, это не более чем миф. Откуда пошло такое заблуждение, она рассказала в беседе с "Лентой.ру".
"Все исследования о вреде молочных продуктов делали представители тех стран, где у народов было не очень развито разведение крупного рогатого скота. Питание было другим, потому у них не оказалось фермента, расщепляющего лактозу. Из-за этого теперь молоко в их случае плохо усваивается и может вызывать вздутие, дискомфорт, воспаления", — объяснила Соломатина.
Она добавила, что для русских людей молочные продукты всегда были традиционными, поэтому их организм приспособлен к их усвоению, однако, если человек долго не пил молоко, у него может атрофироваться та функция, которая не задействуется.
"Чтобы нужный фермент в организме снова начал вырабатываться в необходимом количестве, можно попытаться вводить молоко в рацион постепенно, небольшими порциями", — заключила диетолог.
Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.
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