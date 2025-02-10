Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонид Агутин показал свою крутую дочку Лизу в день рождения девушки
Первый регион России намерен сделать общественный транспорт бесплатным для беременных
Дрожжевое тесто готово за полчаса: простой способ ускорить процесс
Алена Водонаева сообщила о смерти экс-возлюбленного в зоне СВО
Угловой шкаф в маленькой квартире — компактное и стильное решение
Обновление управленческого состава: новые лица в холдинге "Газпром"
Как смартфон влияет на состояние в течение дня: врач раскрыл опасность
Секреты идеального гардероба: избегаем этих вещей!
От горячего хлеба до проблем с ЖКТ: стоит ли есть свежую выпечку

Наедаемся досыта и при этом теряем килограммы: здоровое похудение без чувства голода

2:05
Здоровье

Существует метод поддержания здорового веса и даже похудения без ощущения голода. Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов поделился рекомендациями по созданию такой системы питания.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

По его словам, важно избегать дефицита белка в рационе. Белок помогает чувствовать себя сытым, а его недостаток может приводить к постоянному чувству голода и тяге к сладким и высококалорийным продуктам. Увеличение потребления белка значительно снижает аппетит и тягу к сладкому, утверждает Семирядов в разговоре с KP.RU.

Ещё один ключевой элемент для снижения веса — это увеличение потребления продуктов с высоким содержанием клетчатки. К таким продуктам относятся овощи, цельнозерновые крупы, ягоды и фрукты.

Продукты с высоким содержанием клетчатки замедляют усвоение глюкозы, обеспечивают длительное чувство сытости и помогают уменьшить чувство голода, объясняет врач. Он рекомендует сочетать белок и овощи в одной порции.

Семирядов предлагает использовать метод "Правило тарелки". Для этого нужно взять тарелку диаметром 20-25 см и разделить её на три части: одну половину и две четверти.

Половину тарелки следует заполнить свежими овощами. Одну четверть — белковыми продуктами (яйца, мясо, рыба и т. д.), а вторую четверть — сложными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые, картофель).

Это основа ежедневного рациона, которую можно разнообразить, добавив другие полезные продукты, такие как кисломолочные изделия, орехи, семена, тёмный шоколад, фрукты или ягоды.

Для более быстрого похудения можно заменить сложные углеводы овощами. Калорийность рациона также можно регулировать за счёт сокращения жиров, уменьшая количество масел, орехов и отдавая предпочтение нежирным продуктам.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Туризм
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода Аудио 
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города
Наука и техника
Астероид Бенну всё ближе — его столкновение может изменить климат и стереть целые города Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Самолёт Як-42. Легендарный советский рекордсмен, летающий до сих пор Дмитрий Плотников В Малом театре обсудили спектакль Большая тройка об исторической встрече лидеров в Ялте Анжела Якубовская Когда Константинополь мог бы стать второй русской Одессой Сергей Лебедев
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Последние материалы
Возможна ли разрядка? Москва и Вашингтон изучают перспективы диалога
Зимний Кубок РПЛ: Ростов громит Динамо, оставляя болельщиков в восторге
Наедаемся досыта и при этом теряем килограммы: здоровое похудение без чувства голода
Как пахнуть дорого: 4 хитрости, которые изменят ваш аромат
Очищение организма без лишних усилий: вся правда о шелухе подорожника
Toyota инвестирует в производство Lexus нового поколения
Минимальный отрыв. Первый тур выборов в Эквадоре не выявил победителя
Жизнь могла прийти из космоса: анализ астероида Бенну даёт неожиданные ответы
Жир тает на глазах: эти 18 упражнений помогут вам увидеть пресс
Гуд бай, Ленин: радоваться или тревожиться энергорынку Прибалтики после выхода из кольца БРЭЛЛ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.