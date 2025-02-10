Наедаемся досыта и при этом теряем килограммы: здоровое похудение без чувства голода

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует метод поддержания здорового веса и даже похудения без ощущения голода. Врач-диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов поделился рекомендациями по созданию такой системы питания.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка на диете

По его словам, важно избегать дефицита белка в рационе. Белок помогает чувствовать себя сытым, а его недостаток может приводить к постоянному чувству голода и тяге к сладким и высококалорийным продуктам. Увеличение потребления белка значительно снижает аппетит и тягу к сладкому, утверждает Семирядов в разговоре с KP.RU.

Ещё один ключевой элемент для снижения веса — это увеличение потребления продуктов с высоким содержанием клетчатки. К таким продуктам относятся овощи, цельнозерновые крупы, ягоды и фрукты.

Продукты с высоким содержанием клетчатки замедляют усвоение глюкозы, обеспечивают длительное чувство сытости и помогают уменьшить чувство голода, объясняет врач. Он рекомендует сочетать белок и овощи в одной порции.

Семирядов предлагает использовать метод "Правило тарелки". Для этого нужно взять тарелку диаметром 20-25 см и разделить её на три части: одну половину и две четверти.

Половину тарелки следует заполнить свежими овощами. Одну четверть — белковыми продуктами (яйца, мясо, рыба и т. д.), а вторую четверть — сложными углеводами (крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые, картофель).

Это основа ежедневного рациона, которую можно разнообразить, добавив другие полезные продукты, такие как кисломолочные изделия, орехи, семена, тёмный шоколад, фрукты или ягоды.

Для более быстрого похудения можно заменить сложные углеводы овощами. Калорийность рациона также можно регулировать за счёт сокращения жиров, уменьшая количество масел, орехов и отдавая предпочтение нежирным продуктам.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

