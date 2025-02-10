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Так можно или нельзя? Два мифа о питье воды во время приёма пищи наконец развеяны

1:50
Здоровье

Роспотребнадзор Мурманской области развеял распространённые мифы о питье воды во время еды. Специалисты утверждают, что употребление воды во время приёма пищи не наносит вреда здоровью. Однако предпочтение следует отдавать негазированной и несладкой воде.

Эспрессо с водой, сахаром и печеньем
Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Важно избегать питья во время пережёвывания пищи, поскольку в этот момент она должна пропитаться ферментами и слюной, необходимыми для нормального пищеварения.

Миф о том, что запивать еду нельзя, так как это снижает кислотность в желудке, не соответствует действительности. В реальности многие продукты, такие как огурцы, зелень, помидоры и другие, также содержат значительное количество жидкости. Когда эти продукты попадают в желудок, они, как и вода, временно снижают кислотность. Однако железистые клетки желудка продолжают вырабатывать соляную кислоту, пока уровень pH не достигнет нормального значения.

Ещё один распространённый миф гласит, что холодная еда и вода быстрее проходят через желудок, не вызывая чувства насыщения, что может привести к перееданию и ожирению. Однако исследования показали, что температура пищи и воды не влияет на скорость пищеварения, сообщает 51.rospotrebnadzor.ru.

В ходе эксперимента испытуемым давали выпить раствор углеводов температурой 12 градусов. После этого им измеряли температуру в желудке. Оказалось, что она снижалась сразу после приёма жидкости, но через пять минут возвращалась к исходному уровню. Это подтверждает, что температура пищи и воды не влияет на скорость пищеварения в желудке.

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки. Ч

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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