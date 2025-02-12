Хочется пиццу, но вы за здоровое питание? Просто соблюдайте эти правила и не отказывайте себе в удовольствии

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пицца считается не самым полезным блюдом, однако многие её любят. Тёплое тесто, разнообразие ингредиентов и аппетитный вид не могут оставить равнодушными любителей вкусной еды, но что делать, если не хочется отказывать себе в удовольствии, но есть желание оставаться здоровым? На этот вопрос ответил гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пицца

Врач не призывает полностью отказываться от пиццы. Достаточно просто сократить количество её употребления. По словам Белоусова, если 1-2 раза в месяц позволять себе это лакомство, ничего страшного не произойдёт.

"Осторожными нужно быть людям с чувствительным пищеварением, например, некоторые плохо переносят дрожжевое тесто: оно может вызывать дискомфорт у тех, кто страдает от непереносимости дрожжей или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, но для большинства людей это не проблема", — сказал специалист.

Он порекомендовал выбирать пиццу с более диетическими ингредиентами, например, с овощами и курицей, и обходить стороной ту, в которой содержится жирное мясо или колбаса.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

