Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Пересильд раскрыла, что сказала бы самой себе в 15-летнем возрасте
Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения
Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях
Важные нюансы френча: как правильно моделировать форму ногтей
Ирина Винер: от строгого тренера до самого воплощения российской и мировой гимнастики
Американский штат за триллион — петиция о покупке Калифорнии у Трампа набирает популярность
Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям

Хочется пиццу, но вы за здоровое питание? Просто соблюдайте эти правила и не отказывайте себе в удовольствии

1:11
Здоровье

Пицца считается не самым полезным блюдом, однако многие её любят. Тёплое тесто, разнообразие ингредиентов и аппетитный вид не могут оставить равнодушными любителей вкусной еды, но что делать, если не хочется отказывать себе в удовольствии, но есть желание оставаться здоровым? На этот вопрос ответил гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

Пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пицца

Врач не призывает полностью отказываться от пиццы. Достаточно просто сократить количество её употребления. По словам Белоусова, если 1-2 раза в месяц позволять себе это лакомство, ничего страшного не произойдёт.

"Осторожными нужно быть людям с чувствительным пищеварением, например, некоторые плохо переносят дрожжевое тесто: оно может вызывать дискомфорт у тех, кто страдает от непереносимости дрожжей или имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом, но для большинства людей это не проблема", — сказал специалист.

Он порекомендовал выбирать пиццу с более диетическими ингредиентами, например, с овощами и курицей, и обходить стороной ту, в которой содержится жирное мясо или колбаса.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой
Авто
Эти функции есть почти в каждом автомобиле, но водители о них не знают — проверьте свой Аудио 
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Садоводство, цветоводство
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов Аудио 
Популярное
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным

Москву накроет снегопад: в выходные в столице заметно увеличится снежный покров. А впереди еще и сильные морозы — температура упадёт ниже -20 градусов.

Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок Дмитрий Плотников Глава Пентагона Хегсет отказал Киеву и НАТО в гарантиях по перемирию на Украине Любовь Степушова Этот забытый миф объясняет, почему Исида стала сильнее всех богов Игорь Буккер
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Последние материалы
Эмоциональная тяжесть по утрам: как бороться с грустью после пробуждения
Екатерина Стриженова раскрыла последние слова знаменитого свёкра
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Зачем кошке шершавый язык? Удивительные факты о строении и функциях
Важные нюансы френча: как правильно моделировать форму ногтей
Хочется пиццу, но вы за здоровое питание? Просто соблюдайте эти правила и не отказывайте себе в удовольствии
Ирина Винер: от строгого тренера до самого воплощения российской и мировой гимнастики
Американский штат за триллион — петиция о покупке Калифорнии у Трампа набирает популярность
Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок
Александр Стриженов рассказал о последнем обращении отца к зрителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.