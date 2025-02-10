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Мальтит: преимущества и риски популярного подсластителя

1:42
Здоровье

Многоатомный спирт мальтит — популярная пищевая добавка, которая используется в качестве менее калорийной альтернативы сахару. Она не уступает сахару по сладости, что делает её привлекательной для производителей и потребителей. В Мурманской области специалисты Роспотребнадзора провели исследования влияния пищевой добавки E965 на организм человека.

Сахар
Фото: commons.wikimedia.org by Fritzs, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сахар

Мальтит имеет более низкий гликемический индекс (52) по сравнению с сахаром (65). Это означает, что он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови, делая его безопасным для людей с сахарным диабетом. Кроме того, мальтит менее вреден для зубов, снижая риск развития кариеса.

Однако стоит помнить, что чрезмерное потребление продуктов с мальтитом может иметь негативные последствия. Из-за плохой усвояемости в кишечнике, его избыток может вызвать диарею и другие проблемы с пищеварением.

Специалисты мурманского Роспотребнадзора предупреждают, что чрезмерное употребление мальтита может привести к аллергическим реакциям и нарушению баланса микрофлоры кишечника. Поэтому важно соблюдать умеренность в потреблении продуктов с этой добавкой, пишет 51.rospotrebnadzor.ru.

Несмотря на то, что мальтит разрешён во многих странах, Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать его потребление до 90 граммов в день. Это подчёркивает необходимость осознанного подхода к выбору продуктов с мальтитом и соблюдения рекомендаций по их потреблению.

Уточнения

Мальтит или мальтитол (Е965) — многоатомный спирт из класса альдитов, получаемый из крахмала и используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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