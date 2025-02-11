Лекарства от давления работают лучше с этим простым приёмом — неожиданный эффект доказан

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бразильские учёные провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharkivian, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рояль

В исследовании приняли участие 37 человек, страдающих гипертонией. В течение года они чередовали дни, когда после приёма таблеток слушали в наушниках инструментальные мелодии, с днями, когда не слушали музыку. Учёные анализировали данные о сердечном ритме участников и пришли к выводу, что спокойная музыка усиливает полезные свойства лекарств. Именно в "музыкальные" дни артериальное давление и сердечный ритм приходили в норму.

Учёные предполагают, что благодаря стимуляции парасимпатической нервной системы во время прослушивания музыки органы пищеварения работают лучше, а значит, все вещества, поступающие в организм, всасываются в кровь легче и быстрее, в том числе лекарства.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

