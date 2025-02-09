Как кофе влияет на организм и кому он противопоказан

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе любят миллионы людей по всему миру, и не зря — этот напиток повышает работоспособность, стимулирует мозг и ускоряет метаболизм. В нем содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от старения и снижают риск развития ряда заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Elias Shariff Falla Mardini (, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кофе

Но, несмотря на все плюсы, некоторым людям кофе может навредить. Кому стоит ограничить его употребление или вовсе отказаться от этого напитка?

1. Людям с повышенным давлением

Кофе может спровоцировать скачки артериального давления, особенно если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если давление нестабильно, лучше уменьшить количество выпитого кофе или заменить его на кофе без кофеина.

2. Тем, у кого есть гастрит или язва

Кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может раздражать слизистую желудка. В период обострения гастрита или язвы кофе противопоказан, особенно если он пьется натощак.

3. Людям, склонным к тревожности и бессоннице

Кофеин активизирует центральную нервную систему, что может привести к повышенной тревожности, раздражительности и нарушениям сна. Если вы замечаете, что кофе мешает вам заснуть или усиливает беспокойство, лучше ограничить его употребление во второй половине дня.

Как пить кофе без вреда?

Если у вас нет противопоказаний, 2-3 чашки кофе в день — безопасная норма. Главное — не пить кофе на голодный желудок, следить за реакцией организма и не злоупотреблять этим напитком.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

