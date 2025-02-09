Как кофе влияет на организм и кому он противопоказан

Кофе любят миллионы людей по всему миру, и не зря — этот напиток повышает работоспособность, стимулирует мозг и ускоряет метаболизм. В нем содержится много антиоксидантов, которые защищают клетки от старения и снижают риск развития ряда заболеваний.
Но, несмотря на все плюсы, некоторым людям кофе может навредить. Кому стоит ограничить его употребление или вовсе отказаться от этого напитка?
Кофе может спровоцировать скачки артериального давления, особенно если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если давление нестабильно, лучше уменьшить количество выпитого кофе или заменить его на кофе без кофеина.
Кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может раздражать слизистую желудка. В период обострения гастрита или язвы кофе противопоказан, особенно если он пьется натощак.
Кофеин активизирует центральную нервную систему, что может привести к повышенной тревожности, раздражительности и нарушениям сна. Если вы замечаете, что кофе мешает вам заснуть или усиливает беспокойство, лучше ограничить его употребление во второй половине дня.
Если у вас нет противопоказаний, 2-3 чашки кофе в день — безопасная норма. Главное — не пить кофе на голодный желудок, следить за реакцией организма и не злоупотреблять этим напитком.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.