3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сладости — это не просто вкусное удовольствие, но и источник быстрой энергии для организма. Когда мы нервничаем, устаем или испытываем дефицит полезных веществ, рука сама тянется за конфетой или кусочком шоколада.

Фото: web.archive.org by Clotee Pridgen Alloc…, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт

Но что делать, если тяга к сладкому становится слишком сильной и начинает сказываться на фигуре и самочувствии? Есть три простых способа, которые помогут контролировать эту привычку.

1. Нормализуйте режим питания

Часто тяга к сладкому связана с неправильным режимом питания. Если человек ест хаотично, пропускает приемы пищи или питается несбалансированно, организм требует быстрых углеводов — а это прямая дорога к сахару.

Что делать:

Следите, чтобы перерывы между приемами пищи были не более 3-4 часов.

Добавляйте в рацион медленные углеводы, белки и клетчатку — это поможет надолго сохранить ощущение сытости.

2. Замените сладости фруктами

Фрукты — это натуральная альтернатива десертам. Они содержат клетчатку, которая замедляет усвоение сахаров, а также витамины и минералы, которые помогают справиться с дефицитом полезных веществ.

Что важно знать:

Свежие фрукты полезнее, чем сухофрукты — последние содержат больше сахара и калорий.

Лучше всего выбирать ягоды, яблоки, груши, цитрусовые — они насыщают и помогают снизить тягу к сладкому.

3. Контролируйте порции, а не отказывайтесь полностью

Полный отказ от сладкого — не лучшая стратегия. Строгие запреты вызывают срывы, после которых человек снова начинает есть сладости в больших количествах.

Как поступить разумно:

Позвольте себе немного темного шоколада или других полезных сладостей.

Важно контролировать объем порций, чтобы не превратить "чуть-чуть" в целый торт.

Запреты не решают проблему — важно взять ситуацию под контроль и научиться сбалансированному питанию.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

