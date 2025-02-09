Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте этот ингредиент в фарш – и котлеты станут в два раза вкуснее
Электрокар BMW i3 2027 с запасом хода 700 км замечен на тестах
Лень вставать по утрам? Простая разминка, которая разбудит тело и мозг
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Красноухие черепахи оказались выброшены в мусорном контейнере
Россиянка побывала в Таиланде и развенчала популярные мифы о стране
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Чистота и порядок в саду: как газонный разделитель упростит уход
Садальский пожаловался на блокировку YouTube

3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара

2:05
Здоровье

Сладости — это не просто вкусное удовольствие, но и источник быстрой энергии для организма. Когда мы нервничаем, устаем или испытываем дефицит полезных веществ, рука сама тянется за конфетой или кусочком шоколада.

Торт
Фото: web.archive.org by Clotee Pridgen Alloc…, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Но что делать, если тяга к сладкому становится слишком сильной и начинает сказываться на фигуре и самочувствии? Есть три простых способа, которые помогут контролировать эту привычку.

1. Нормализуйте режим питания

Часто тяга к сладкому связана с неправильным режимом питания. Если человек ест хаотично, пропускает приемы пищи или питается несбалансированно, организм требует быстрых углеводов — а это прямая дорога к сахару.

Что делать:

  • Следите, чтобы перерывы между приемами пищи были не более 3-4 часов.
  • Добавляйте в рацион медленные углеводы, белки и клетчатку — это поможет надолго сохранить ощущение сытости.

2. Замените сладости фруктами

Фрукты — это натуральная альтернатива десертам. Они содержат клетчатку, которая замедляет усвоение сахаров, а также витамины и минералы, которые помогают справиться с дефицитом полезных веществ.

Что важно знать:

  • Свежие фрукты полезнее, чем сухофрукты — последние содержат больше сахара и калорий.
  • Лучше всего выбирать ягоды, яблоки, груши, цитрусовые — они насыщают и помогают снизить тягу к сладкому.

3. Контролируйте порции, а не отказывайтесь полностью

Полный отказ от сладкого — не лучшая стратегия. Строгие запреты вызывают срывы, после которых человек снова начинает есть сладости в больших количествах.

Как поступить разумно:

  • Позвольте себе немного темного шоколада или других полезных сладостей.
  • Важно контролировать объем порций, чтобы не превратить "чуть-чуть" в целый торт.

Запреты не решают проблему — важно взять ситуацию под контроль и научиться сбалансированному питанию.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Обсудить
Сейчас читают
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Наука и техника
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире Аудио 
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Здоровье
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Актёр Владимир Сычёв осудил Тимура Родригеза, бросившего жену по телефону: так вообще не делают
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Сычёв осудил Тимура Родригеза, бросившего жену по телефону: так вообще не делают Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Пример эффективной диеты, которая поможет похудеть за 5 недель на 4 кг
Ажиотаж вокруг золота: 8 тысяч слитков покинули хранилища Банка Англии
Ажиотаж вокруг золота: 8 тысяч слитков покинули хранилища Банка Англии
Последние материалы
3 простых правила, которые помогут контролировать потребление сахара
Электрокар BMW i3 2027 с запасом хода 700 км замечен на тестах
Лень вставать по утрам? Простая разминка, которая разбудит тело и мозг
Петрушка взойдёт через 3 часа — хитрый способ для огородников
Красноухие черепахи оказались выброшены в мусорном контейнере
Сингапурские учёные установили предельный возраст человека
Россиянка побывала в Таиланде и развенчала популярные мифы о стране
Отказ от умывания на месяц: экстремальный бьюти-тренд с ужасными последствиями для кожи
Чистота и порядок в саду: как газонный разделитель упростит уход
Садальский пожаловался на блокировку YouTube
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.