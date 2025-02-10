Всего одна специя — и уровень глюкозы под контролем, а память на высоте

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куркума — это известная индийская специя, известная своими универсальными целебными свойствами. Она способна помочь при множестве проблем со здоровьем. Об этом рассказали в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куркума

Врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Марина Макиша пояснила, что куркума содержит куркумин, обладающий противовоспалительными качествами, схожими с медикаментами. Благодаря своим антиоксидантным свойствам куркума эффективно нейтрализует свободные радикалы, угрожающие клеткам организма.

Исследования показали, что регулярное употребление куркумы на протяжении 18 месяцев улучшает память у пожилых людей. Куркумин снижает выработку патологических белков, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

Куркума также помогает контролировать уровень сахара в крови у людей с диабетом. Точные механизмы этого действия пока не выяснены, однако, это связано с процессами глюкозообразования в печени. Куркумин защищает печень и почки от последствий сахарного диабета.

Употребление всего 0,5 г куркумина в день может значительно уменьшить боль и отёки в суставах, причем куркума оказывается более эффективной, чем многие противовоспалительные препараты из аптеки. Она использовалась в индийской народной медицине еще 1500 лет назад: компрессы из куркумы, масла и муки способствовали обновлению кожи и улучшению цвета лица.

Кроме того, куркума снижает риск сердечного приступа и способствует выработке серотонина и дофамина — гормонов радости и счастья. Это делает ее отличным средством для повышения настроения.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза)— органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

