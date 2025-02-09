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Снижение жира в печени на 7%: результаты клинического исследования каму-каму

Здоровье » Здоровье и профилактика

Недавние данные из Университета Лаваля могут изменить подход к лечению неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) — заболевания, которое затрагивает каждого четвертого человека на планете и характеризуется избыточным накоплением жира в печени. Это состояние часто развивается бессимптомно, пока не наносит существенный ущерб органу. Ключевое значение в борьбе с НАЖБП имеет своевременная диагностика и вмешательство, и именно здесь на помощь может прийти экзотический фрукт — каму-каму.

Каму-каму
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Каму-каму

Каму-каму и его потенциал в лечении НАЖБП

Этот амазонский фрукт, известный своим высоким содержанием витамина C и полифенолов, имеет все шансы помочь в борьбе с жировыми отложениями в печени. В частности, исследования показали, что каму-каму обладает мощными противовоспалительными и метаболическими свойствами, что делает его важным элементом в стратегии лечения НАЖБП.

В клиническом исследовании, которое длилось 12 недель, ученые оценили влияние экстракта каму-каму на 30 пациентов с диагнозом НАЖБП. В ходе исследования часть участников получала экстракт фрукта, а остальные принимали плацебо. Для объективного измерения результатов использовалась магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяла отслеживать изменения жира в печени.

Результаты показали, что у тех, кто принимал экстракт каму-каму, количество жира в печени снизилось на 7,43%, в то время как у группы плацебо наблюдалось увеличение жира в печени на 8,42%. Важной деталью является то, что разница между этими результатами составила 15,85%, что дает надежду на значительный прогресс в лечении этого заболевания.

Как полифенолы влияют на печень

Один из главных факторов, объясняющих эффективность каму-каму, — это его содержание полифенолов. Эти природные антиоксиданты имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут улучшить метаболизм и уменьшить жировые отложения в печени.

Но для того, чтобы эти молекулы стали доступными организму, они должны быть переработаны кишечной микробиотой, которая играет важнейшую роль в их усвоении. Как поясняет руководитель исследования Андре Маретт, полифенолы в каму-каму преобразуются в более мелкие молекулы, которые организм может усвоить. Это помогает снизить уровень жира в печени и ускоряет процесс его сжигания.

Механизмы воздействия полифенолов включают два основных процесса: снижение липогенеза (образования жировых клеток) и активизацию окисления липидов, что способствует расщеплению жиров и их использованию организмом как энергии. Такое сочетание механизмов делает экстракт каму-каму особенно эффективным.

Роль микробиоты в эффективности экстракта

Интересным моментом исследования стала значительная вариабельность реакции участников на экстракт каму-каму. Исследователи предполагают, что эта вариативность может быть связана с индивидуальными особенностями микробиоты кишечника каждого человека. Если удастся выяснить, какие именно бактерии влияют на усвоение полифенолов, возможно, в будущем удастся разработать методы модификации микробиоты для усиления воздействия каму-каму.

Такой подход может привести к созданию более целенаправленных терапевтических стратегий для лечения НАЖБП, основанных на точном воздействии на микробиоту и оптимальном использовании полифенолов.

Каму-каму и другие фрукты в будущем лечении

На данный момент каму-каму не так легко найти в обычных магазинах, но его экстракты доступны в виде капсул. При этом Маретт предостерегает, что качество коммерческих продуктов может значительно различаться, и важно проверять содержание полифенолов в каждом продукте.

Вместе с каму-каму, ученые заинтересованы и в других фруктах, таких как клюква, которая также богата полифенолами. Эти вещества, хотя и отличаются от полифенолов каму-каму, могут также обладать защитным действием на печень. В будущем исследователи планируют изучить, как сочетание этих двух фруктов может создать синергетический эффект, усиливающий положительное влияние на состояние печени.

Перспективы и выводы

Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell Reports Medicine, подчеркивают важность диетических полифенолов и их взаимодействия с кишечной микробиотой для лечения НАЖБП. Хотя для окончательного подтверждения и расширения этих данных потребуется больше исследований, экстракт каму-каму уже сегодня представляет собой многообещающий инструмент в борьбе с заболеваниями печени.

Для пациентов с НАЖБП это натуральное средство может стать важным дополнением к традиционным методам лечения, предлагая новый и более естественный путь к снижению жира в печени и улучшению ее функционирования.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Быкова Светлана
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д.
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