Какой шоколад продлит жизнь, а какой её сократит: о чём все молчат

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шоколад любят многие, но не каждый задумывается о его влиянии на организм. Некоторые его виды могут принести пользу, а другие — стать настоящей угрозой для здоровья. Всё зависит от состава!

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плитки черного швейцарского шоколада

Почему горький шоколад — лучший выбор?

Эксперты утверждают: чем больше в шоколаде какао-бобов, тем он полезнее. Именно поэтому горький шоколад считается самым ценным.

Повышает иммунитет . Белки и антиоксиданты в какао-бобах укрепляют защитные функции организма.

. Белки и антиоксиданты в какао-бобах укрепляют защитные функции организма. Снимает стресс . Темный шоколад снижает уровень кортизола и катехоламинов — гормонов стресса.

. Темный шоколад снижает уровень кортизола и катехоламинов — гормонов стресса. Улучшает концентрацию . Флавоноиды улучшают кровоток в мозге, помогая сосредоточиться.

. Флавоноиды улучшают кровоток в мозге, помогая сосредоточиться. Защищает сердце . Теобромин, железо и магний поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

. Теобромин, железо и магний поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Полезен для зубов . В составе есть алкалоиды, способствующие защите зубной эмали.

. В составе есть алкалоиды, способствующие защите зубной эмали. Даёт заряд бодрости. Кофеин в шоколаде повышает физическую активность и снижает риск сердечного приступа.

Белый шоколад: вкусная, но опасная ловушка

Если горький шоколад можно назвать суперфудом, то белый шоколад — это скорее сахарная бомба.

В нём мало какао-продуктов, а значит, нет большинства полезных свойств.

Много химических добавок и сахара, что делает его вредным для зубов и обмена веществ.

Отсутствие флавоноидов и антиоксидантов снижает пользу для мозга и сосудов.

Если хотите получить от шоколада максимум пользы — выбирайте горький с высоким содержанием какао. Он укрепит иммунитет, поможет справляться со стрессом и даже защитит сердце. А вот белый шоколад лучше оставить для редких случаев — в нём больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

