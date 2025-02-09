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Какой шоколад продлит жизнь, а какой её сократит: о чём все молчат

1:56
Здоровье

Шоколад любят многие, но не каждый задумывается о его влиянии на организм. Некоторые его виды могут принести пользу, а другие — стать настоящей угрозой для здоровья. Всё зависит от состава!

Плитки черного швейцарского шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада

Почему горький шоколад — лучший выбор?

Эксперты утверждают: чем больше в шоколаде какао-бобов, тем он полезнее. Именно поэтому горький шоколад считается самым ценным.

  • Повышает иммунитет. Белки и антиоксиданты в какао-бобах укрепляют защитные функции организма.
  • Снимает стресс. Темный шоколад снижает уровень кортизола и катехоламинов — гормонов стресса.
  • Улучшает концентрацию. Флавоноиды улучшают кровоток в мозге, помогая сосредоточиться.
  • Защищает сердце. Теобромин, железо и магний поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Полезен для зубов. В составе есть алкалоиды, способствующие защите зубной эмали.
  • Даёт заряд бодрости. Кофеин в шоколаде повышает физическую активность и снижает риск сердечного приступа.

Белый шоколад: вкусная, но опасная ловушка

Если горький шоколад можно назвать суперфудом, то белый шоколад — это скорее сахарная бомба.

  • В нём мало какао-продуктов, а значит, нет большинства полезных свойств.
  • Много химических добавок и сахара, что делает его вредным для зубов и обмена веществ.
  • Отсутствие флавоноидов и антиоксидантов снижает пользу для мозга и сосудов.

Если хотите получить от шоколада максимум пользы — выбирайте горький с высоким содержанием какао. Он укрепит иммунитет, поможет справляться со стрессом и даже защитит сердце. А вот белый шоколад лучше оставить для редких случаев — в нём больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
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