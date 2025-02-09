Какой шоколад продлит жизнь, а какой её сократит: о чём все молчат

Шоколад любят многие, но не каждый задумывается о его влиянии на организм. Некоторые его виды могут принести пользу, а другие — стать настоящей угрозой для здоровья. Всё зависит от состава!
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плитки черного швейцарского шоколада
Почему горький шоколад — лучший выбор?
Эксперты утверждают: чем больше в шоколаде какао-бобов, тем он полезнее. Именно поэтому горький шоколад считается самым ценным.
Повышает иммунитет. Белки и антиоксиданты в какао-бобах укрепляют защитные функции организма.
Снимает стресс. Темный шоколад снижает уровень кортизола и катехоламинов — гормонов стресса.
Улучшает концентрацию. Флавоноиды улучшают кровоток в мозге, помогая сосредоточиться.
Защищает сердце. Теобромин, железо и магний поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
Полезен для зубов. В составе есть алкалоиды, способствующие защите зубной эмали.
Даёт заряд бодрости. Кофеин в шоколаде повышает физическую активность и снижает риск сердечного приступа.
Белый шоколад: вкусная, но опасная ловушка
Если горький шоколад можно назвать суперфудом, то белый шоколад — это скорее сахарная бомба.
В нём мало какао-продуктов, а значит, нет большинства полезных свойств.
Много химических добавок и сахара, что делает его вредным для зубов и обмена веществ.
Отсутствие флавоноидов и антиоксидантов снижает пользу для мозга и сосудов.
Если хотите получить от шоколада максимум пользы — выбирайте горький с высоким содержанием какао. Он укрепит иммунитет, поможет справляться со стрессом и даже защитит сердце. А вот белый шоколад лучше оставить для редких случаев — в нём больше вреда, чем пользы.
Уточнения
Шокола́д - кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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