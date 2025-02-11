Письмо от руки или печать на клавиатуре: споры учёных о том, что полезнее для мозга

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Норвежские учёные провели исследование, в котором студенты сначала писали от руки, потом печатали на клавиатуре. Исследователи наблюдали с помощью специальных приборов, что происходило с мозгом каждого испытуемого во время обоих процессов, и выяснили, что во время письма от руки задействовано больше областей мозга, что способствует лучшему запоминанию и усвоению информации. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Фото: flickr.com by Eric Bailey, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клавиатура, тетрадь и ручка

Учёные поспешили сделать вывод, что для школьников письмо от руки полезнее, чем печать на клавиатуре, однако французские коллеги обратились с критикой к авторам исследования. Французы обратили внимание на то, что, во-первых, нельзя судить о детях по взрослых людям, а во-вторых, студенты писали знакомые и привычные слова, которые не нужно запоминать.

Норвежцы приняли эти замечания и планируют повторить исследование уже в усовершенствованном виде. Вопрос о том, что всё-таки полезнее для мозга, пока остаётся открытым, однако автор Telegram-канала "Записки врача" отметил, что он лучше запоминает информацию, когда записывает её от руки.

Уточнения

Головно́й мозг челове́ка (лат. encephalon) — орган центральной нервной системы, состоящей из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и их отростков.

