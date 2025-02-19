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Когда лучше начинать ортодонтическое лечение: ответ специалиста

1:03
Здоровье

Стоматолог раскрыла, в каком возрасте лучше ставить брекеты

Ортодонтическое лечение эффективнее в молодом возрасте, когда кости остаются эластичными, объясняет стоматолог Татьяна Пикилиди.

Брекеты
Фото: flickr.com by Loren Kerns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брекеты

Когда лучше ставить брекеты

  • Оптимальный период — до 24 лет, так как костная структура ещё податлива.
  • После 24 лет кости становятся более статичными, а процесс исправления прикуса замедляется.
  • Перед установкой брекетов важно убедиться, что корни зубов полностью сформированы.

Что проверяют перед установкой

  • Рентген костей и рук помогает определить, завершился ли пубертатный скачок роста.
  • Чем старше человек, тем труднее сохранить результат - потребуется ношение ретейнеров, кап и пластин.

Вывод

Возраст играет важную роль, но ортодонтическое лечение возможно и в зрелом возрасте. Главное — учитывать индивидуальные особенности и следовать рекомендациям специалиста.

Уточнения

Бре́кеты - сложные ортодонтические несъёмные конструкции для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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