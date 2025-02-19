Когда лучше начинать ортодонтическое лечение: ответ специалиста
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19.02.2025 15:01 Стоматолог раскрыла, в каком возрасте лучше ставить брекеты
Ортодонтическое лечение эффективнее в молодом возрасте, когда кости остаются эластичными, объясняет стоматолог
Татьяна Пикилиди.
Фото: flickr.com by Loren Kerns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Брекеты
Когда лучше ставить брекеты
Оптимальный период —
до 24 лет, так как костная структура ещё податлива.
После 24 лет кости становятся более статичными, а процесс исправления прикуса замедляется. Перед установкой брекетов важно убедиться, что
корни зубов полностью сформированы.
Что проверяют перед установкой
Рентген костей и рук помогает определить, завершился ли пубертатный скачок роста. Чем старше человек, тем
труднее сохранить результат - потребуется ношение ретейнеров, кап и пластин.
Вывод
Возраст играет важную роль, но ортодонтическое лечение возможно и в зрелом возрасте. Главное — учитывать индивидуальные особенности и следовать рекомендациям специалиста.
Уточнения
- сложные ортодонтические несъёмные конструкции для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда. Бре́кеты
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Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.