Как наука объясняет пользу йоги в борьбе с болью в спине

Американский врач из Кливлендской клиники Роб Сапёр представил результаты исследования, подтверждающего эффективность йоги в борьбе с хроническими болями в спине.
Что показало исследование
Почему йога помогает при болях в спине:
Онлайн-занятия или студийная практика
Интересный вывод исследования: онлайн-курсы йоги оказались столь же эффективными, как занятия в студии. Это значит, что даже домашняя практика может помочь в борьбе с болями в спине.
Вывод
Йога — это эффективный способ справиться с хроническими болями в спине без медикаментов. Регулярная практика помогает укрепить мышцы, снизить нагрузку на них и позвоночник.
Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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