Как наука объясняет пользу йоги в борьбе с болью в спине

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач объяснил, насколько йога помогает при болях в спине

Американский врач из Кливлендской клиники Роб Сапёр представил результаты исследования, подтверждающего эффективность йоги в борьбе с хроническими болями в спине.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

Что показало исследование

В исследовании приняли участие 140 человек с хроническими болями в спине.

Они занимались йогой раз в неделю в течение 12 недель.

Результат: уменьшение боли и улучшение подвижности.

Эффект сохранялся даже спустя 24 недели после окончания курса.

Почему йога помогает при болях в спине:

Йога укрепляет мышцы, поддерживающие позвоночник.

Улучшает гибкость и осанку.

Способствует расслаблению и снижению стресса, который тоже может усиливать боль.

Онлайн-занятия или студийная практика

Интересный вывод исследования: онлайн-курсы йоги оказались столь же эффективными, как занятия в студии. Это значит, что даже домашняя практика может помочь в борьбе с болями в спине.

Вывод

Йога — это эффективный способ справиться с хроническими болями в спине без медикаментов. Регулярная практика помогает укрепить мышцы, снизить нагрузку на них и позвоночник.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

