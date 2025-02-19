Этот продукт может испортиться за сутки: как правильно хранить мясо

Мясо - продукт, требующий особого внимания при хранении. Если забыть о нём в холодильнике, оно может быстро испортиться и стать опасным для здоровья.
Сроки хранения зависят от вида мяса:
Где лучше хранить мясо:
На нижней полке холодильника, так как это самое холодное место, где снижается риск загрязнения других продуктов.
Можно ли продлить срок хранения
Да, если заморозить мясо:
Как избежать заражения
Вывод
Соблюдение сроков хранения и правил разделки мяса поможет избежать пищевых отравлений и сохранить свежесть продуктов.
Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.
Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?