Этот продукт может испортиться за сутки: как правильно хранить мясо

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сколько можно хранить мясо в холодильнике, чтобы оно не стало опасным

Мясо - продукт, требующий особого внимания при хранении. Если забыть о нём в холодильнике, оно может быстро испортиться и стать опасным для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мясо

Сроки хранения зависят от вида мяса:

Фарш, курица, субпродукты — 1-2 дня.

Говядина (охлаждённая) — 3-5 дней.

Свинина — до 5 дней.

Где лучше хранить мясо:

На нижней полке холодильника, так как это самое холодное место, где снижается риск загрязнения других продуктов.

Можно ли продлить срок хранения

Да, если заморозить мясо:

Фарш — до 3 месяцев.

Свинина — до 2 месяцев.

Говядина — до 9 месяцев.

Как избежать заражения

Разделывать мясо на отдельной доске с отдельным ножом.

Не допускать контакта сырых продуктов с готовыми блюдами.

Вывод

Соблюдение сроков хранения и правил разделки мяса поможет избежать пищевых отравлений и сохранить свежесть продуктов.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

