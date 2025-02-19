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Этот продукт может испортиться за сутки: как правильно хранить мясо

1:06
Здоровье

Сколько можно хранить мясо в холодильнике, чтобы оно не стало опасным

Мясо - продукт, требующий особого внимания при хранении. Если забыть о нём в холодильнике, оно может быстро испортиться и стать опасным для здоровья.

Мясо
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мясо

Сроки хранения зависят от вида мяса:

  • Фарш, курица, субпродукты — 1-2 дня.
  • Говядина (охлаждённая) — 3-5 дней.
  • Свинина — до 5 дней.

Где лучше хранить мясо:

На нижней полке холодильника, так как это самое холодное место, где снижается риск загрязнения других продуктов.

Можно ли продлить срок хранения

Да, если заморозить мясо:

  • Фарш — до 3 месяцев.
  • Свинина — до 2 месяцев.
  • Говядина — до 9 месяцев.

Как избежать заражения

  • Разделывать мясо на отдельной доске с отдельным ножом.
  • Не допускать контакта сырых продуктов с готовыми блюдами.

Вывод

Соблюдение сроков хранения и правил разделки мяса поможет избежать пищевых отравлений и сохранить свежесть продуктов.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

Автор Дмитрий Тезнев
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