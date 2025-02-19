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Почему стресс заставляет нас есть сладкое

1:31
Здоровье

Гастроэнтеролог рассказал, как побороть тягу к сладкому

Желание съесть что-то сладкое знакомо многим, но гастроэнтеролог Евгений Белоусов объяснил, почему это происходит и как с этим справиться.

Торт с кокосовой стружкой
Фото: https://www.freepik.com by lifeforstock
Торт с кокосовой стружкой

Почему тянет на сладкое

По словам врача, сахар стимулирует выброс дофамина, который вызывает чувство удовольствия. Именно поэтому многие испытывают зависимость от сладостей и с трудом отказываются от них.

Как уменьшить тягу к сладкому

  1. Постепенно сокращайте количество сахара - резкий отказ может быть слишком сложным, поэтому лучше заменять сладости орехами, фруктами и натуральными подсластителями.
  2. Контролируйте уровень стресса - часто именно эмоциональное напряжение заставляет нас тянуться к конфетам и пирожным.
  3. Следите за уровнем инсулина - чрезмерное употребление сахара перегружает поджелудочную железу, провоцируя инсулинорезистентность и повышая риск развития диабета.

Какие сладости безопаснее

Вместо сахара гастроэнтеролог советует выбирать полезные альтернативы:

  • Орехи - дают насыщение и обеспечивают полезные жиры.
  • Фрукты - содержат натуральные сахара и клетчатку.
  • Натуральные подсластители - мёд, стевия, сироп топинамбура.

Вывод

Побороть тягу к сладкому возможно, если уменьшать его потребление постепенно, заменять на полезные продукты и контролировать уровень стресса и инсулина.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
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