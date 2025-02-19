Почему стресс заставляет нас есть сладкое

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог рассказал, как побороть тягу к сладкому

Желание съесть что-то сладкое знакомо многим, но гастроэнтеролог Евгений Белоусов объяснил, почему это происходит и как с этим справиться.

Фото: https://www.freepik.com by lifeforstock Торт с кокосовой стружкой

Почему тянет на сладкое

По словам врача, сахар стимулирует выброс дофамина, который вызывает чувство удовольствия. Именно поэтому многие испытывают зависимость от сладостей и с трудом отказываются от них.

Как уменьшить тягу к сладкому

Постепенно сокращайте количество сахара - резкий отказ может быть слишком сложным, поэтому лучше заменять сладости орехами, фруктами и натуральными подсластителями. Контролируйте уровень стресса - часто именно эмоциональное напряжение заставляет нас тянуться к конфетам и пирожным. Следите за уровнем инсулина - чрезмерное употребление сахара перегружает поджелудочную железу, провоцируя инсулинорезистентность и повышая риск развития диабета.

Какие сладости безопаснее

Вместо сахара гастроэнтеролог советует выбирать полезные альтернативы:

Орехи - дают насыщение и обеспечивают полезные жиры.

- дают насыщение и обеспечивают полезные жиры. Фрукты - содержат натуральные сахара и клетчатку.

- содержат натуральные сахара и клетчатку. Натуральные подсластители - мёд, стевия, сироп топинамбура.

Вывод

Побороть тягу к сладкому возможно, если уменьшать его потребление постепенно, заменять на полезные продукты и контролировать уровень стресса и инсулина.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.

