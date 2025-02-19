Почему стресс заставляет нас есть сладкое

Желание съесть что-то сладкое знакомо многим, но гастроэнтеролог Евгений Белоусов объяснил, почему это происходит и как с этим справиться.
Почему тянет на сладкое
По словам врача, сахар стимулирует выброс дофамина, который вызывает чувство удовольствия. Именно поэтому многие испытывают зависимость от сладостей и с трудом отказываются от них.
Как уменьшить тягу к сладкому
Какие сладости безопаснее
Вместо сахара гастроэнтеролог советует выбирать полезные альтернативы:
Вывод
Побороть тягу к сладкому возможно, если уменьшать его потребление постепенно, заменять на полезные продукты и контролировать уровень стресса и инсулина.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком.
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