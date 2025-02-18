Вы сморкаетесь неправильно: врач рассказал, как делать это безопасно

Вы когда-нибудь задумывались, что даже такой простой процесс, как сморкание, может нанести вред? По словам биоэтика Инсу Хёна, привычный метод высмаркивания может повредить кровеносные сосуды, вызвать носовые кровотечения и даже спровоцировать ушные инфекции.
Почему нельзя сморкаться слишком сильно
Большинство людей просто зажимают обе ноздри и выдувают воздух с силой, но врачи-отоларингологи предупреждают:
Как правильно высмаркиваться
1. Закройте одну ноздрю салфеткой.
2. Осторожно и равномерно высморкайтесь через другую ноздрю.
3. Повторите процесс, меняя стороны, пока нос полностью не очистится.
После процедуры не забудьте тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, чтобы избежать распространения микробов.
Вывод
Неправильное сморкание может привести к неприятным последствиям, но если делать это осторожно, риск повреждения слизистой и развития инфекции значительно снижается.
Внутреннее ухо - один из трёх отделов органа слуха и равновесия.
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