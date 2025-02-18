Вы сморкаетесь неправильно: врач рассказал, как делать это безопасно

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт объяснил, как правильно высмаркиваться (и почему большинство делает это неправильно)

Вы когда-нибудь задумывались, что даже такой простой процесс, как сморкание, может нанести вред? По словам биоэтика Инсу Хёна, привычный метод высмаркивания может повредить кровеносные сосуды, вызвать носовые кровотечения и даже спровоцировать ушные инфекции.

Фото: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Грипп

Почему нельзя сморкаться слишком сильно

Большинство людей просто зажимают обе ноздри и выдувают воздух с силой, но врачи-отоларингологи предупреждают:

Слишком резкое сморкание создаёт высокое давление в пазухах, что может привести к разрыву сосудов и носовому кровотечению.

создаёт в пазухах, что может привести к и носовому кровотечению. В результате давления слизь может попасть во внутреннее ухо, повышая риск инфекции.

Как правильно высмаркиваться

1. Закройте одну ноздрю салфеткой.

2. Осторожно и равномерно высморкайтесь через другую ноздрю.

3. Повторите процесс, меняя стороны, пока нос полностью не очистится.

После процедуры не забудьте тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, чтобы избежать распространения микробов.

Вывод

Неправильное сморкание может привести к неприятным последствиям, но если делать это осторожно, риск повреждения слизистой и развития инфекции значительно снижается.

Уточнения

Внутреннее ухо - один из трёх отделов органа слуха и равновесия.

