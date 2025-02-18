Какие супы вызывают проблемы с пищеварением

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какие супы считаются самыми вредными: врачи советуют избегать их в рационе

Супы традиционно считаются полезными, но не все первые блюда одинаково благоприятно влияют на организм. Некоторые супы могут негативно сказываться на здоровье и их лучше употреблять как можно реже.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сырный суп

Какие супы вредны для здоровья

1. Мясные супы на бульоне

Несмотря на питательность, такие супы содержат слишком много жира и соли. Особенно вредны концентрированные бульоны, которые могут перегружать печень и почки.

2. Солянки

Этот суп не только жирный, но и чрезмерно солёный, что может спровоцировать отёки и повышение давления.

3. Гороховый суп с копчёностями

Копчёные продукты содержат много жира и канцерогенов, а сам суп очень калорийный. После него часто возникает дискомфорт в желудке и вздутие.

4. Грибные супы

Грибы трудно перевариваются, поэтому этот суп противопоказан детям, пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

Какие супы самые полезные

Наиболее благоприятными для здоровья считаются овощные супы, особенно приготовленные на лёгком бульоне без большого количества жира.

Они легко усваиваются и помогают пищеварению.

Оказывают щадящее воздействие на желудок.

Способствуют насыщению при минимуме калорий.

Однако даже полезные супы не стоит есть ежедневно. Врачи рекомендуют употреблять их 2-3 раза в неделю.

Вывод

Если в рационе преобладают жирные и солёные супы, это может привести к проблемам с пищеварением, задержке жидкости и набору веса. Лучше отдавать предпочтение лёгким овощным супам, которые помогут поддерживать здоровье ЖКТ и нормальный обмен веществ.

Уточнения

Суп - жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

