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Ошибка в обеденное время, из-за которой вы не худеете

1:28
Здоровье

Эксперт назвала худшее время для обеда при контроле веса

Правильное время приёма пищи играет важную роль в контроле веса. Диетолог Лена Бакович из Флориды рассказала, когда лучше всего обедать, чтобы не провоцировать переедание и не замедлять метаболизм.

Завтрак
Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Завтрак

Когда лучше обедать

Оптимальное время для обеда — через 4-5 часов после завтрака.

  • Если человек завтракает в 8:00, то обед должен приходиться на период с 12:00 до 13:00.
  • Это соответствует естественным ритмам организма и помогает избежать резких скачков сахара в крови и сильного чувства голода позже в течение дня.

Почему нельзя обедать слишком поздно

Поздний обед затрудняет усвоение пищи и может привести к тому, что человек пропускает ужин или начинает перекусывать перед сном. Это увеличивает риск потребления лишних калорий и ухудшает работу метаболизма.

Почему ранний обед — тоже не лучший вариант

Слишком ранний приём пищи усиливает чувство голода ближе к вечеру, из-за чего человек чаще делает неосознанные перекусы, нередко вредной пищей.

Вывод

Чтобы эффективно контролировать вес, стоит придерживаться графика питания с обедом в промежутке 12:00-13:00, в зависимости от времени завтрака. Это поможет избежать переедания и сохранить стабильный уровень энергии.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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