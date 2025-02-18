Ошибка в обеденное время, из-за которой вы не худеете

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт назвала худшее время для обеда при контроле веса

Правильное время приёма пищи играет важную роль в контроле веса. Диетолог Лена Бакович из Флориды рассказала, когда лучше всего обедать, чтобы не провоцировать переедание и не замедлять метаболизм.

Фото: commons.wikimedia.org by J o, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Завтрак

Когда лучше обедать

Оптимальное время для обеда — через 4-5 часов после завтрака.

Если человек завтракает в 8:00 , то обед должен приходиться на период с 12:00 до 13:00 .

, то обед должен приходиться . Это соответствует естественным ритмам организма и помогает избежать резких скачков сахара в крови и сильного чувства голода позже в течение дня.

Почему нельзя обедать слишком поздно

Поздний обед затрудняет усвоение пищи и может привести к тому, что человек пропускает ужин или начинает перекусывать перед сном. Это увеличивает риск потребления лишних калорий и ухудшает работу метаболизма.

Почему ранний обед — тоже не лучший вариант

Слишком ранний приём пищи усиливает чувство голода ближе к вечеру, из-за чего человек чаще делает неосознанные перекусы, нередко вредной пищей.

Вывод

Чтобы эффективно контролировать вес, стоит придерживаться графика питания с обедом в промежутке 12:00-13:00, в зависимости от времени завтрака. Это поможет избежать переедания и сохранить стабильный уровень энергии.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

