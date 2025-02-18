Ошибка в обеденное время, из-за которой вы не худеете

Правильное время приёма пищи играет важную роль в контроле веса. Диетолог Лена Бакович из Флориды рассказала, когда лучше всего обедать, чтобы не провоцировать переедание и не замедлять метаболизм.
Когда лучше обедать
Оптимальное время для обеда — через 4-5 часов после завтрака.
Почему нельзя обедать слишком поздно
Поздний обед затрудняет усвоение пищи и может привести к тому, что человек пропускает ужин или начинает перекусывать перед сном. Это увеличивает риск потребления лишних калорий и ухудшает работу метаболизма.
Почему ранний обед — тоже не лучший вариант
Слишком ранний приём пищи усиливает чувство голода ближе к вечеру, из-за чего человек чаще делает неосознанные перекусы, нередко вредной пищей.
Вывод
Чтобы эффективно контролировать вес, стоит придерживаться графика питания с обедом в промежутке 12:00-13:00, в зависимости от времени завтрака. Это поможет избежать переедания и сохранить стабильный уровень энергии.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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