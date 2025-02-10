Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите улучшить работу кишечника, стабилизировать уровень сахара в крови и даже похудеть? Включите в рацион продукты, богатые клетчаткой! Они способствуют нормализации пищеварения и укреплению иммунитета.

Фото: https://www.freepik.com Клетчатка

Чемпионы по содержанию клетчатки

Лидером среди клетчатки богатых продуктов стали пшеничные отруби. Их можно добавлять в каши, тесто для блинов или хлеба, заливать кефиром или кипятком. Важно вводить отруби в рацион постепенно: начинать с одной чайной ложки в день и со временем довести до трёх столовых ложек — это около 5 г клетчатки. На втором месте по содержанию клетчатки оказалась фасоль. Особенно богаты этим элементом чёрная и лимская фасоль. Чтобы она легче усваивалась, перед приготовлением её стоит замочить в воде на несколько часов. Третье место заняла гречка. Однако, чтобы клетчатка в организме выполняла свою работу, Сухорукова советует за полчаса до еды выпивать стакан воды или травяного чая.

Почему клетчатка важна

Клетчатка не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на психическое здоровье. Она является питательной средой для полезной микрофлоры кишечника, которая укрепляет иммунную систему. Когда ЖКТ работает стабильно, человек чувствует себя лучше, меньше нервничает и испытывает меньше стресса.

Возможности для здоровья — в ваших руках!

Добавляя в рацион эти три продукта, можно значительно улучшить самочувствие, поддерживать фигуру и чувствовать себя бодрым каждый день.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

