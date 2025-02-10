Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МУС выдал ордера на арест должностных лиц Талибана за преступления против человечности
Миниатюрные, но умные: самые интеллектуальные породы среди маленьких собак
Влажная почва — не приговор! Деревья, которые не боятся грунтовых вод
Макрон дал совет Трампу и призвал заняться Китаем
Всего одна специя — и уровень глюкозы под контролем, а память на высоте
Как собаки выбирают своего человека: тайны привязанности питомцев
Мятный, ромашковый, чёрный: какой чай можно пить без ограничений
Альтернатива ботоксу найдена? Узнайте, подходит ли вам фотоомоложение
Сладкий секрет долголетия цветов: зачем добавляют сахар в вазу?

Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов

1:43
Здоровье

Хотите улучшить работу кишечника, стабилизировать уровень сахара в крови и даже похудеть? Включите в рацион продукты, богатые клетчаткой! Они способствуют нормализации пищеварения и укреплению иммунитета. 

Клетчатка
Фото: https://www.freepik.com
Клетчатка

Чемпионы по содержанию клетчатки

  1. Лидером среди клетчатки богатых продуктов стали пшеничные отруби. Их можно добавлять в каши, тесто для блинов или хлеба, заливать кефиром или кипятком. Важно вводить отруби в рацион постепенно: начинать с одной чайной ложки в день и со временем довести до трёх столовых ложек — это около 5 г клетчатки.
  2. На втором месте по содержанию клетчатки оказалась фасоль. Особенно богаты этим элементом чёрная и лимская фасоль. Чтобы она легче усваивалась, перед приготовлением её стоит замочить в воде на несколько часов.
  3. Третье место заняла гречка. Однако, чтобы клетчатка в организме выполняла свою работу, Сухорукова советует за полчаса до еды выпивать стакан воды или травяного чая.

Почему клетчатка важна

Клетчатка не только улучшает пищеварение, но и положительно влияет на психическое здоровье. Она является питательной средой для полезной микрофлоры кишечника, которая укрепляет иммунную систему. Когда ЖКТ работает стабильно, человек чувствует себя лучше, меньше нервничает и испытывает меньше стресса.

Возможности для здоровья — в ваших руках!

Добавляя в рацион эти три продукта, можно значительно улучшить самочувствие, поддерживать фигуру и чувствовать себя бодрым каждый день.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
Владеет современными технологиями вмешательства на околоносовых структурах носа, выполняет такие операции, как FESS-хирургия, операции на носовой перегородке, удаление полипов, паппилом, доброкачественных образований в полости носа, глотке, лечение храпа (новейшая технология лечения храпа с применением Pillar имплантации) и т.д.
Обсудить
Сейчас читают
Как рулон туалетной бумаги может снизить счета за электричество и продлить срок службы холодильника
Интересные Новости
Как рулон туалетной бумаги может снизить счета за электричество и продлить срок службы холодильника Аудио 
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Авто
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз Аудио 
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы
Авто
Сняли аккумулятор, а теперь слетела электроника? Вот как избежать этой проблемы Аудио 
Популярное
Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан

Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.

Фрукт, который содержит втрое больше магния, чем банан
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Соседи крутили у виска, а теперь тоже так делают: пакет с водой спасает урожай лучше любых химикатов
Хватит считать шаги — вот что действительно помогает сбросить вес и жить дольше
Эти хитрости АЗС незаметны, но водитель теряет деньги каждый раз
Сводка с фронта: в Курской области раскрыты шокирующие факты зверств ВСУ, Зеленский заявил о переговорах с Путиным Дмитрий Плотников Многочасовые звонки без экскурса о печенегах: Трамп и Путин решают судьбу Украины Олег Володин Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров
Москву ждут снегопады и морозы: синоптики рассказали, когда наступят холода
Меняйте свои гаджеты — телефоны этого производителя станут самыми защищенными в мире
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Не спешите паниковать: рассказываем, что делать, если сотрудник ГИБДД не отдаёт ваши документы
Последние материалы
Меньше проектов, цены выше: что изменится на рынке элитной и премиум-недвижимости в Москве в 2025 году?
Как вести себя, если на вашу полосу выехал встречный автомобиль
Энергетики и тренировки: польза или огромный вред?
Северное сияние стало неуправляемым: вспышки фиксируют там, где их быть не должно
Как Мозамбик обгоняет Мальдивы и Таиланд по красоте природы
Продажи игровых приставок в России выросли на 160%
Этот цвет ошейника поможет избежать конфликтов на прогулке
В чём секрет сочной котлеты по-киевски? Важные кулинарные тонкости
Клетчатка против стресса: почему правильное питание важно для нервов
Как превратить теплицу в рай для баклажанов: секреты правильной посадки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.