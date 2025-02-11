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Нарушения стула и вздутие — тревожный сигнал для кишечника: вот что это может означать

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Здоровье

Синдром раздражённого кишечника обычно воспринимается как неприятная, но не самая страшная проблема, однако ряд симптомов может указывать на начальную стадию рака кишечника. Об этом рассказал онколог Иван Карасев в своём Telegram-канале.

Скорая помощь
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр Иванов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Скорая помощь

Если у человека нарушен стул и случаются то запоры, то диарея, а также если вздутие живота вызывает даже самая безобидная пища, это может говорить о начале болезни.

"Регулярно страдающим перечисленными симптомами необходимо пройти процедуру колоноскопии", — подчеркнул специалист.

Эти признаки не всегда означают именно рак. Возможно, они связаны с другими проблемами, но эксперт рекомендует не пренебрегать визитом к врачу ради того, чтобы исключить даже малейшую вероятность опасного заболевания.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной».

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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