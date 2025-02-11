Нарушения стула и вздутие — тревожный сигнал для кишечника: вот что это может означать

Синдром раздражённого кишечника обычно воспринимается как неприятная, но не самая страшная проблема, однако ряд симптомов может указывать на начальную стадию рака кишечника. Об этом рассказал онколог Иван Карасев в своём Telegram-канале.
Если у человека нарушен стул и случаются то запоры, то диарея, а также если вздутие живота вызывает даже самая безобидная пища, это может говорить о начале болезни.
"Регулярно страдающим перечисленными симптомами необходимо пройти процедуру колоноскопии", — подчеркнул специалист.
Эти признаки не всегда означают именно рак. Возможно, они связаны с другими проблемами, но эксперт рекомендует не пренебрегать визитом к врачу ради того, чтобы исключить даже малейшую вероятность опасного заболевания.
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