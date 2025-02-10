Можно ли есть чипсы каждый день и остаться здоровым? Способ найден, но он вам не понравится

2:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чипсы давно завоевали статус одного из самых популярных перекусов у россиян. Однако вокруг этого продукта ходит множество пугающих мифов. Некоторые утверждают, что если есть чипсы каждый день, можно серьёзно подорвать здоровье, а то и вовсе умереть. Но так ли это на самом деле?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain чипсы

Развенчание мифов

По словам специалиста, чипсы не столь опасны, как принято считать. Один из самых распространённых мифов — что они вызывают гастрит. Однако, как пояснила врач, настоящие причины гастрита — это бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Чипсы же не могут механически повредить слизистую желудка, пищевода или кишечника, поскольку во рту они размокают и становятся мягкими.

Кроме того, классические чипсы без добавок не должны вызывать вздутие живота или дискомфорт в кишечнике, если употреблять их в разумных количествах.

Чем опасны чипсы

Несмотря на то, что чипсы не так страшны, как кажется, злоупотреблять ими всё же не стоит. Полностью безопасным этот продукт назвать нельзя.

Основные проблемы:

Высокая калорийность. В 100 граммах чипсов содержится около 500 ккал, тогда как в таком же количестве варёной картошки — всего 75 ккал. Это значит, что пачка чипсов легко может заменить полноценный приём пищи по калорийности, но при этом не даст организму нужных питательных веществ.

В 100 граммах чипсов содержится около 500 ккал, тогда как в таком же количестве варёной картошки — всего 75 ккал. Это значит, что пачка чипсов легко может заменить полноценный приём пищи по калорийности, но при этом не даст организму нужных питательных веществ. Избыток соли. Чипсы содержат большое количество соли, что может приводить к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на почки.

Чипсы содержат большое количество соли, что может приводить к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на почки. Риск ожирения. Хотя чипсы и не вызывают смертельных заболеваний напрямую, их регулярное употребление может привести к набору веса. А ожирение, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с суставами.

Чем заменить чипсы

Если хочется чего-то хрустящего и вкусного, но при этом полезного, можно обратить внимание на более здоровые альтернативы:

Сушёные ягоды и фрукты

Овощные чипсы без соли и масла

Гранола с натуральным йогуртом

Орехи без специй

Злаковые или фруктово-ореховые батончики без сахара

Чипсы — это не смертельный продукт, но и не лучший выбор для регулярного перекуса. В умеренных количествах они не причинят вреда, однако злоупотребление ими может привести к неприятным последствиям для здоровья. Если хочется сохранить фигуру и избежать проблем, лучше отдать предпочтение более полезным перекусам.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

