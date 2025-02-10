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Можно ли есть чипсы каждый день и остаться здоровым? Способ найден, но он вам не понравится

2:49
Здоровье

Чипсы давно завоевали статус одного из самых популярных перекусов у россиян. Однако вокруг этого продукта ходит множество пугающих мифов. Некоторые утверждают, что если есть чипсы каждый день, можно серьёзно подорвать здоровье, а то и вовсе умереть. Но так ли это на самом деле?

чипсы
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чипсы

Развенчание мифов

По словам специалиста, чипсы не столь опасны, как принято считать. Один из самых распространённых мифов — что они вызывают гастрит. Однако, как пояснила врач, настоящие причины гастрита — это бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Чипсы же не могут механически повредить слизистую желудка, пищевода или кишечника, поскольку во рту они размокают и становятся мягкими.

Кроме того, классические чипсы без добавок не должны вызывать вздутие живота или дискомфорт в кишечнике, если употреблять их в разумных количествах.

Чем опасны чипсы

Несмотря на то, что чипсы не так страшны, как кажется, злоупотреблять ими всё же не стоит. Полностью безопасным этот продукт назвать нельзя.

Основные проблемы:

  • Высокая калорийность. В 100 граммах чипсов содержится около 500 ккал, тогда как в таком же количестве варёной картошки — всего 75 ккал. Это значит, что пачка чипсов легко может заменить полноценный приём пищи по калорийности, но при этом не даст организму нужных питательных веществ.
  • Избыток соли. Чипсы содержат большое количество соли, что может приводить к задержке жидкости в организме, повышению артериального давления и увеличению нагрузки на почки.
  • Риск ожирения. Хотя чипсы и не вызывают смертельных заболеваний напрямую, их регулярное употребление может привести к набору веса. А ожирение, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и проблем с суставами.

Чем заменить чипсы

Если хочется чего-то хрустящего и вкусного, но при этом полезного, можно обратить внимание на более здоровые альтернативы:

  • Сушёные ягоды и фрукты
  • Овощные чипсы без соли и масла
  • Гранола с натуральным йогуртом
  • Орехи без специй
  • Злаковые или фруктово-ореховые батончики без сахара

Чипсы — это не смертельный продукт, но и не лучший выбор для регулярного перекуса. В умеренных количествах они не причинят вреда, однако злоупотребление ими может привести к неприятным последствиям для здоровья. Если хочется сохранить фигуру и избежать проблем, лучше отдать предпочтение более полезным перекусам.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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