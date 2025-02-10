Можно ли есть чипсы каждый день и остаться здоровым? Способ найден, но он вам не понравится

Чипсы давно завоевали статус одного из самых популярных перекусов у россиян. Однако вокруг этого продукта ходит множество пугающих мифов. Некоторые утверждают, что если есть чипсы каждый день, можно серьёзно подорвать здоровье, а то и вовсе умереть. Но так ли это на самом деле?
По словам специалиста, чипсы не столь опасны, как принято считать. Один из самых распространённых мифов — что они вызывают гастрит. Однако, как пояснила врач, настоящие причины гастрита — это бактерии Helicobacter pylori и аутоиммунные заболевания. Чипсы же не могут механически повредить слизистую желудка, пищевода или кишечника, поскольку во рту они размокают и становятся мягкими.
Кроме того, классические чипсы без добавок не должны вызывать вздутие живота или дискомфорт в кишечнике, если употреблять их в разумных количествах.
Несмотря на то, что чипсы не так страшны, как кажется, злоупотреблять ими всё же не стоит. Полностью безопасным этот продукт назвать нельзя.
Если хочется чего-то хрустящего и вкусного, но при этом полезного, можно обратить внимание на более здоровые альтернативы:
Чипсы — это не смертельный продукт, но и не лучший выбор для регулярного перекуса. В умеренных количествах они не причинят вреда, однако злоупотребление ими может привести к неприятным последствиям для здоровья. Если хочется сохранить фигуру и избежать проблем, лучше отдать предпочтение более полезным перекусам.
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре).
Тамаринд — это необычный тропический фрукт, который славится своим неповторимым и ярким вкусом.